Duelo de gigantes colombianos en el Atanasio: Nacional recibe a Millos

Se viene otra vez el clásico colombiano por excelencia. Atlético Nacional y Millonarios se verán las caras para disputar la sexta jornada en el Atanasio Girardot. Este será el primer compromiso entre los dos en 2024, luego de todo lo ocurrido el año anterior con las finales de Liga y Copa que ambos enfrentaron, además de los enfrentamientos en cuadrangulares durante el segundo semestre.

Este encuentro entre antioqueños y capitalinos se disputará por la sexta jornada como parte de la jornada inicial de la sexta fecha del balompié nacional.

Atlético Nacional



El cuadro antioqueño no están pasando por un gran presente en esta Liga BetPlay. Los dirigidos por Jhon Bodmer vienen de igualar en condición de visitante 0-0 ante Patriotas de Boyacá en la ciudad de Tunja, siendo así un resultado desagradable para el plantel y la hinchada, que ya no quieren al técnico bogotano. Para esta ocasión, el verdolaga recuperará a Joan Castro luego de cumplir una fecha de sanción por expulsión, mientras que no tendrá en cuenta a Bernardo Espinosa, ni Dorlan Pabón, quienes se están recuperando de una lesión.

POSIBLE ALINEACIÓN DE ATLÉTICO NACIONAL



Santiago Rojas



Joan Castro - Felipe Aguirre - Sergio Mosquera - Andrés Salazar



Agustín Cano - Robert Mejía - Carlos Sierra



Edier Ocampo - Erick Ramírez - Daniel Mantilla

Millonarios



El equipo de Alberto Gamero viene de sufrir una polémica victoria frente a América de Cali en el Campín, un compromiso que lo ganó luego que su delantero Leonardo Castro marcara casi en fuera de lugar. Ahora el cuadro embajador tendrá que lidiar con varias ausencias para este encuentro, entre ellos están David Mackalister Silva, Juan Carlos Pereira, Daniel Cataño, y Luis Paredes. Mientras que el cuadro bogotano contará con la mayoría de jugadores que estuvieron en el encuentro anterior.

POSIBLE ALINEACIÓN DE MILLONARIOS



Álvaro Montero



Délvin Alfonzo - Andrés Llinás - Juan Pablo Vargas - Omar Bertel



Stiven Vega - Daniel Giraldo



Beckham David Castro - Daniel Ruiz - Santiago Giordana



Leonardo Castro

Esta es la información que debe saber sobre el compromiso entre verdolagas y embajadores.

Liga BetPlay Dimayor - Fecha 6



Partido: Atlético Nacional vs. Millonarios

Fecha: Domingo 11 de febrero

Hora: 6:10 p.m.

Estadio: Atanasio Girardot

Transmisión: Win Sports +

Web: Futbolred.com