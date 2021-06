Millonarios vs Tolima desde la mirada de un campeón con ambos equipos

Quedan pocas horas para que en el Manuel Murillo Toro ruede el balón y se juegue el partido de ida de la Liga BetPlay 2021-I entre Deportes Tolima y Millonarios.

Esta histórica final entre pijaos y embajadores tiene a varios protagonistas y ex miembros en común, como es el caso de Rafael Robayo, quien fue campeón de la Liga con Millonarios en el 2012 bajo el mando de Hernán Torres, hoy técnico del Tolima; y campeón con el cuadro pijao en el 2018 bajo las órdenes de Alberto Gamero, hoy en día técnico del equipo embajador.



Robayo habló con FUTBOLRED y, a partir de su experiencia como campeón con ambos clubes, se refirió a este duelo atractivo que comenzará este jueves en la ciudad de Ibagué y que terminará el próximo domingo 20 de junio en Bogotá.



El ídolo embajador, quien también es gratamente recordado por los hinchas del elenco pijao, analizó el presente de ambas escuadras, se refirió a las formas de trabajar de los entrenadores y dio un dictamen de la final en la que tendrá el corazón dividido al ser hincha de Millonarios y tener un gran aprecio por el Deportes Tolima.

Millonarios vs Tolima



"Va a ser un partido muy cerrado, los dos equipos tienen una ideología muy parecida, de cuidarse bien atrás y después ir al ataque".



"En lo personal soy hincha de Millonarios, por esa parte, el deseo de que sea campeón Millonarios está presente, pero sin dejar a un lado de que si el campeón es Tolima estaría muy contento porque ambos equipos me abrieron puertas, me dieron la oportunidad de salir campeón".



"Solo por nombre y por la historia que representa, el favorito para ser campeón es Millonarios, pero creo que no hay en la cancha un equipo favorito, los dos tienen hoy en día las condiciones y las posibilidades para quedarse con el título, la única diferencia que puede tener a favor Millonarios es que los delanteros llegan con el arco abierto, dulces con el gol, y en estas instancias eso favorece a Millonarios".



"Creo que el partido se podría ir a penaltis, no creo que haya un equipo que pase por encima del otro durante los 180 minutos, será muy cerrado y la definición por penaltis podría dar al campeón".



Millonarios de Alberto Gamero



"Yo destaco el tema de los jugadores de experiencia, se notó que la jerarquía es fundamental en esta clase de partidos, Arango y Uribe en la parte delantera, Mackalister como líder del equipo, Vargas en el arco... también a los jóvenes como Stiven Vega y Andrés Llinás... Vega es un jugador que pasó de ser uno de los jóvenes a ser uno de los jugadores ya estables, con una posición en el equipo".



Tolima de Hernán Torres



"Tolima tiene una nómina amplia, con jugadores de experiencia, le ganaron a Equidad después de siete fechas sin conseguir la victoria, es algo que genera mucha confianza para la final del torneo. Además de Montero y Ríos, está Mosquera como capitán, los volantes como Nieto, Cataño, Orozco, que ya saben que es jugar una final. Eso le da una mano al cuerpo técnico y es crucial para poder disputar una final".



Diferencias entre Gamero y Torres



"Ambos son muy exigentes. A Gamero le gusta jugar mucho por las bandas, con jugadores rápidos, tener un juego ofensivo por las laterales. Gamero trata de buscar que por las bandas sus jugadores desequilibren; mientras que el profe Hernán es más de un juego central, de un equipo ordenado para que no le ataquen los costados", concluyó.