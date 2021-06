Juan Ortiz: ‘La combinación entre experiencia y juventud es buena’

La final entre Tolima y Millonarios en la Liga BetPlay se empieza a palpitar, ambas escuadras ya se encuentran concentradas para disputar este jueves el duelo de vuelta en el estadio Manuel Murillo Toro. Uno de los recordados por la afición ‘embajadora’ es Juan Esteban Ortiz, quien salió campeón en el 2012-II con la institución bogotana, en esa recordada final que cortó una racha de 24 años.



El volante se encuentra actualmente jugando en la primera división de Venezuela con Estudiantes de Merida. Habló sobre la final, el proceso de Gamero, la combinación de experiencia y juventud por parte de Millonarios, el recuerdo de Hernán Torres y el mensaje al plantel ‘embajador’.



¿Cómo vio la campaña de Millonarios al llegar a la final?

Ha sido un equipo que le tocó remar sobre la corriente, a un cuerpo técnico que le tocó tomar de la mano a jugadores de poca experiencia, que venían en proceso, afortunadamente encontraron un plantel que le dio la mano a esos jugadores jóvenes. Muy bueno y merecido que Millonarios estén en la final, además, que los jóvenes acompañados de jugadores de experiencia estén cerca de disputar una gran final.

¿Puede llegar a pesar más la experiencia o las ganas de quedar campeones en un plantel juvenil?

Ambas tienen fuerza, pero la combinación de experiencia y juventud es buena. Esperemos que sea de Millonario. Gamero ha demostrado ser un técnico sagaz, va a enfrentar un Tolima que conoce muy bien. Habrá una muy buena táctica para aprovechar eso y que en el primer compromiso puedan sacar una ventaja y rematen bien en Bogotá.

¿Qué recuerdo tiene de Hernán Torres? ¿Cree que ha evolucionado en su modelo de juego con el pasar de los años?

No creo que haya cambiado mucho ese aspecto, él es un técnico inteligente, lee muy bien los partidos. Tratará de aprovechar la localía, aunque eso no pesa hoy por la pandemia, porque la hinchada pesa en esas instancias. Tolima saldrá a buscar el compromiso, tienen jugadores rápidos y fuertes, buscarán aprovechar eso. Además, pensarán que la no experiencia de los jugadores de Millonarios podrá desequilibrar, pero esperamos que para Millonarios eso no pese y tengan un buen compromiso.

Millonarios tiene a Arango y Uribe en el frente de ataque ¿Puede terminar desequilibrando eso? Teniendo en cuenta que los de Gamero tienden a marcar varios tantos de entrada

Eso es algo a favor, cuando se tienen dos jugadores con buen nivel, inteligentes. Con Uribe que la está metiendo, para Millonarios será fundamental, cuando un delantero está en racha, las opciones que tiene, normalmente van adentro.

¿Qué mensaje le daría al plantel de Millonarios? Teniendo en cuenta su paso por la institución.

Que dejen todo en la cancha, están a minutos de hacer historia con un equipo grande, van a ser recordados para toda la vida. Espero que con la ayuda de dios tengan esa serenidad y calma para afrontar el compromiso. Desearles la mejor de las suertes y éxitos, sé que lo van a lograr porque hay un excelente equipo y cuerpo técnico. Vamos a dar la vuelta, porque me siento como un hincha más de Millonarios y que les estaré haciendo fuerza para que consigan ese gran objetivo.



Sergio Cortés

@Seracoca_95