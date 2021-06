Campeón con Tolima: 'Jugué finales sin haber arreglado premios'

Deportes Tolima y Millonarios están a pocas horas de enfrentarse en la gran final del fútbol profesional colombiano, después de eliminar con categoría a La Equidad y Atlético Junior, respectivamente.

Sin embargo, hubo un hecho polémico previo al juego de ida de la gran final, en el que los jugadores del elenco pijao rompieron la burbuja sanitaria y decidieron abandonar la concentración, luego de algunas diferencias económicas con los dirigentes del club en cuanto a los premios.



Horas después, según trascendió, los futbolistas llegaron a un acuerdo económico con los dirigentes y regresaron al hotel en donde se está hospedando todo el equipo para seguir con el itinerario y preparar el primer partido de la final que se llevará a cabo este jueves en el Manuel Murillo Toro.



Justamente, para referirse a este tema que generó tanta controversia, FUTBOLRED habló con Rafael Robayo, campeón con Deportes Tolima en el 2018, quien a partir de su experiencia como futbolista dejó una reflexión ante lo sucedido en la ciudad de Ibagué e hizo énfasis en que siempre hay que darle prioridad a alcanzar la gloria con un club, a través de un título, que sobreponer la parte económica.

"Son decisiones personales, la verdad no es fácil opinar en este momento porque uno no conoce cómo es el tema, pero yo puedo hablar de mi experiencia, tanto en Millonarios como en Tolima jugué finales, jugué semifinales, sin haber arreglado premios, porque los directivos como tal, ni de Millonarios ni de Tolima, nos acomodaron los premios a como se había hablado anteriormente", dijo.



Y añadió: "Nosotros priorizamos la gloria, priorizamos quedar campeones, tanto en Millonarios 2012 con Mayer Candelo como líder, como en Tolima 2018 en el que estuvimos liderando con Torijano, con Ángelo Rodríguez, Marco Pérez, Banguero... Le dimos prioridad a quedar campeones porque después del título, Dios va a recompensar a las personas y les va a dar lo que se merecen"



"En lo personal, nosotros vivimos esa misma circunstancia, solo que tomamos una decisión diferente en ese momento y decidimos jugar la final aún sin saber si íbamos a recibir o no premios, porque lo que priorizamos era levantar un título y quedar en la historia del club", concluyó.