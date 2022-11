¡Para alquilar balcón! Horarios de jornadas 4 y 5 de cuadrangulares

Después de una semana sin actividad en la Liga BetPlay por distintos conciertos en Bogotá y Medellín que forzaron detener momentáneamente los cuadrangulares finales tanto en el Grupo A como en el B, la definición se empieza a aplazar un poco por temas que tal vez no estaban en los planes de nadie. Sin embargo, tras una gran jornada con grandes partidos y triunfos tanto en las dos zonas y de acciones polémicas, los árbitros tendrán una semana más para poder reajustar aspectos en los arbitrajes pobres de la última fecha.

A la espera de que la Dimayor confirmara si iba a ver fecha entresemana en los días miércoles 16 y jueves 17 de noviembre, además del fin de semana sábado 19 y domingo 20 de noviembre en plena expectativa por el Mundial, se conoció por el ente que regula el balompié colombiano que la fecha 4 se jugará entre martes 22 y miércoles 23 del mismo mes, mientras que la quinta jornada, durante el sábado 26 y domingo 27.

Así las cosas, esta es la programación de fechas 4 y 5:

Fecha 4:

Martes 22 de noviembre

• Deportivo Pasto vs América – 6:30 P.M.

• Medellín vs Águilas Doradas – 8:35 P.M.

Miércoles 23 de noviembre

• Junior vs Santa Fe – 6:30 P.M.

• Deportivo Pereira vs Millonarios – 8:35 P.M.



Fecha 5:

Sábado 26 de noviembre

• Águilas Doradas vs Deportivo Pasto – 6:00 P.M.

• Medellín vs América – 8:05 P.M.



Domingo 27 de noviembre

• Millonarios vs Junior – 6:00 P.M.

• Deportivo Pereira vs Santa Fe – 8:05 P.M.