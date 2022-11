Montero 'cobró' por rumores de división: ‘De algo se tienen que pegar’

Millonarios tomó ventaja en los cuadrangulares de la Liga BetPlay 2022-II, al derrotar al Pereira y llegar a la cima del grupo A. uno de los jugadores fundamentales, que ha recuperado el nivel, es Álvaro Montero, siendo elemental para el juego defensivo e incluso ofensivo.



El arquero inició la acción de gol, donde los embajadores aseguraron la victoria. Saque largo y desembocó en la anotación de Gómez. El guajiro habló con el programa El Alargue de Caracol Radio, acerca del momento del equipo. Además, aprovechó para hablar de los comentarios que surgieron, acerca de las supuestas divisiones del grupo.



Armonía del grupo embajador: eso es consecuencia de los resultados, cuando no se dan las cosas, hay que buscar el porqué. Muchas veces los comentarios que salen no son reales, de algo tienen que pegarse. Con mucho respeto y prudencia, me refiero a los colegas periodistas suyos, de implicar o decir cosas que a lo mejor no pasan.



Internamente es una situación que incomoda, adicionar un peso que no está dentro del grupo. Puede ser válido en el fútbol, pero es un grupo sano, nos respaldamos. Afrontamos el momento, lo asumimos con responsabilidad, lo encaramos, le ponemos el pecho. Lo que nos toca todos los días y buscamos los resultados.



Es la filosofía del fútbol, de la vida. Si hay una dificultad, te preparas y buscas sobrepasarla. Eso hizo el grupo y así lo sacamos adelante.

Semana de recuperación y momentos complicados: bastante prudente con la situación de esta semana larga, todos los clubes tenemos bastantes partidos acumulados. Aprovechar el tiempo para descansar, encontrar motivación en la familia, para estos juegos.



Esa perspectiva se ve cuando se gana y los resultados están. Una situación se liga a un resultado. En general, jugábamos bien en esa situación incómoda, pero errores individuales, incluyéndome, se perdían partidos. Era una situación clara de decirnos, tenemos buen equipo y sabemos jugar bien, pero que nos costaban esos errores.



El equipo se respaldó bien, más en un momento de dificultad en un momento de dificultad, que se presentan en cualquier momento.



Rotación y nivel de suplentes en cancha: no solo para Óscar. En todo eso, el profe Gamero tiene mérito. Intenta que todos los jugadores estén en la perspectiva que los necesitará, eso lo he notado. Independiente del jugador que utilice, mantiene la identidad del juego, que esté bien y fluya con el equipo. A la gran mayoría de los jugadores se les ha brindado la oportunidad.



Este grupo es un equipo sano, unido. En su momento se tienen conversaciones incomodas de que pasa esto o aquello, pero siempre manteniendo la armonía del grupo. Todos quieren ganar y es algo que tiene este equipo. El profe ha podido interpretar eso y moldearlo para los jugadores, para ganar. Nosotros somos quienes tenemos la capacidad de sacarlo adelante.



Sanción de Dimayor por celebración en final de Copa: pues es una falta que toca cumplir. Sinceramente mi familia está por encima de todo. La mejor manera de disfrutar es con ellos, de cerca. Son quienes están en los momentos alegres, te esfuerzas por ellos. Si hay que pagarla, pues bueno. Son momentos inolvidables para mí.



Acción del segundo gol contra Pereira: ha sido una de mis cualidades. En Tolima hacíamos los goles así, es una manera de leer el juego, interpretarlo. No puedo meter los goles, pero está la capacidad técnica de Gómez y Silva, te ayudan a solucionar y transformarla en una acción de gol.