Cali, a seguir ganando de local: recibe al Once Caldas en Palmaseca

Deportivo Cali finalizó su preparación para recibir este lunes a las 5:35 de la tarde al Once Caldas, en juego válido por la fecha 18 de la Liga BetPlay Dimayor II-2022, en su estadio en Palmaseca a puerta cerrada. Los verdiblancos esperan seguir sumando puntos en casa, ante el conjunto manizaleño, que viene buscando consolidar la clasificación luego de vencer al Atlético Nacional.

El equipo al regresar de Rionegro, hicieron la recuperación física en la tarde del jueves y el viernes entrenaron con normalidad en la sede deportiva de Pance a doble jornada. Durante el sábado y domingo, hicieron énfasis en la implementación táctica que quiere instruir Jorge Luis Pinto, para terminar la preparación del juego contra el Caldas.



Las principales novedades que presentará el Cali son las siguientes: Kevin Velasco se recuperó de la lesión y estará nuevamente en una convocatoria. Daniel Luna regresó de la Selección Colombia, que estuvo en los Juegos Sudamericanos de Asunción, por ende, Yony González tendrá que pagar la fecha de suspensión que tiene pendiente de la fecha 14, por la expulsión contra La Equidad. Otro que estará ausente es Aldair Gutiérrez, quien acumuló la quinta tarjeta amarilla en el partido anterior y Guillermo Burdisso será esperado hasta último momento, por las molestias que sufrió en el mismo encuentro.



Sobre el duelo, el técnico Jorge Luis Pinto dijo que “Caldas es un equipo que juega bien, está buscando puntos por lo que hay que saberlo controlar. Tienen cierto volumen de ataque y en eso hay que estar muy pendiente de saberle quitar la pelota, para poderla tener como lo hemos venido haciendo, especialmente aquí de local”.



Datos previos



Después de perder tres de cuatro partidos en Primera División contra Once Caldas (1V), Deportivo Cali está invicto ante este rival en sus últimos cinco enfrentamientos en la categoría (2V 3E).



Deportivo Cali no ha permitido goles de Once Caldas en sus últimos tres enfrentamientos de Primera División (1V 2E). Sin embargo, nunca han podido



mantener su arco invicto en cuatro partidos consecutivos contra este rival en la categoría desde, al menos, el 2000.



Once Caldas, jugando como visitante no permitió goles de sus rivales en sus dos últimos partidos de Primera División (1V 1E). Sin embargo, no deja su arco invicto en tres encuentros fuera de casa en la categoría desde septiembre –octubre 2014 (3E).



Once Caldas, Deportivo Pereira y Patriotas Boyacá son los únicos equipos de la Liga BetPlay DIMAYOR II-2022 que no han conseguido ningún gol tras una jugada de tiro de esquina hasta antes del arranque de la fecha 18.



Deportivo Cali, junto a Unión Magdalena, son los segundos equipos que menos goles han anotado desde fuera del área (1) en la Liga BetPlay DIMAYOR II-2022 hasta antes del arranque de la fecha 18 del torneo.



Alineación probable



Humberto Acevedo; Juan José Mina, José Caldera (Guillermo Burdisso), Germán Mera, Christian Mafla; Jimmy Congo, Fabry Castro, Oscar Segura, Teófilo Gutiérrez, Jhon Cabal; Ángelo Rodríguez.



D.T.: Jorge Luis Pinto.



Estadio: Deportivo Cali.



Hora: 5:35 p.m.



T.V.: Win Sports +.



Árbitro: Bismarks Santiago (Atlántico).



VAR: Leonard Mosquera (Antioquia).



Juan Andrés Arias Arias

Corresponsal Futbolred

Cali

En Twitter: @AriasJuan_15