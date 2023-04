Nacional a despejar dudas y Junior a seguir mejorando: duelo de trenes

Atlético Nacional recibirá en el estadio Atanasio Girardot a Junior de Barranquilla por la fecha 12 de la Liga BetPlay y después de la participación del conjunto verdolaga en la Copa Libertadores donde ganó con un poco de complicaciones frente a Patronato en Argentina. Sin embargo, contra el tiburón de Hernán Darío ‘Bolillo’ Gómez buscará alejar esas dudas en cuanto a funcionalidad.





Pese a que sobre el papel los de Autuori llegan como favoritos por los resultados recientemente conseguidos, lo cierto es que Junior sigue en busca de encontrar su mejor forma para escalar posiciones y seguir soñando con acceder a los ochos mejores de la Liga.



Algo a favor que tiene Nacional, es sin duda el invicto de seis partidos ganados y cinco empatados, que le han permitido estar entre las primeras posiciones y sorprendentemente el equipo de Autuori apenas ha perdido en una sola ocasión en la temporada regular.



Por otro lado, el Junior del ‘Bolillo’ jugará contra viene de ganarle a Alianza Petrolera apenas por la mínima diferencia, pero sirvió para que el tiburón empiece a tomar un nuevo aire, pero la ambición debe ser más alta e irá por un pez gordo como Atlético Nacional.



Para este duelo, Junior no podrá contar con su estrella Juan Fernando Quintero, quien está en su última etapa de recuperación, pero esperan que sin él puedan brillar y no volverse dependientes de lo que haga el talentoso volante.



Otro ítem que tendrá que enfrentar el Junior contra Nacional, es que recientemente no ha podido ganarle a los verdolagas de visitante, teniendo en contra tres derrotas y apenas dos empates, pues la última victoria del tiburón en el Atanasio Girardot fue en 2019.



Posible alineación Nacional:



Castillo; Ocampo, Aguirre, Zapata, Salazar; Candelo, Gómez, Deossa; Pabón, Ángel y Jader.



Posible alineación Junior:



Martínez; Pacheco, Scarpeta, Andueza, Herrera; Moreno, Sierra; Hinestroza, González, Hernández; Bacca.



Día: lunes 10 de abril 2023

Hora: 6:00 p.m.

Estadio: Atanasio Girardot

Árbitro: Wander Mosquera