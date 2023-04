Rivera pecó en improvisar: error defensivo de Santa Fe pasó factura

Independiente Santa Fe visitó a Alianza Petrolera en Barrancabermeja y desde los primeros minutos se vio sorprendido por los dirigidos por Hubert Bodhert, quienes impusieron condiciones en el primer tiempo y terminaron goleando rápidamente a los de Harold Rivera, quienes tuvieron errores defensivos que le costaron la dura derrota en la fecha 12.

Santa Fe traía un desgaste por Copa Sudamericana y para este partido contra los petroleros el técnico Harold Rivera quiso hacer pequeños recambios, más que todo en la zona defensiva, línea que ha tenido que modificar constantemente tras las bajas de Kevin Mantilla y Marlon Torres, quienes se encuentran en enfermería hace unas semanas.



Sumado a la ausencia de centrales importantes, en los últimos partidos Harold Rivera decidió borrar de la titular al portero José Silva, quien después de sus errores en el clásico contra Millonarios no volvió a ser tenido en cuenta desde el inicio, dándole así la oportunidad a juveniles como Juan Espitia y Ómar Rodríguez, quienes llevan un proceso con menores, pero no habían tenido la oportunidad para brillar. Sin embargo, por el cambio de arquero repentinamente pudo haber comenzado el horror que vivió Santa Fe contra Alianza.





Pese a que Juan Espitia había tenido un rendimiento aceptable desde que sustituyó a Silva, pero contra Alianza Petrolera quedó en evidencia su inexperiencia tras no poder detener el ataque que los locales, siendo en el primer gol donde está más comprometido porque salió y dejó el arcó vacío para que Pablo Bueno definiera.



De igual manera, algo que se le había aplaudido a Rivera en esta temporada había sido la baraja de jugadores que tenía en zona defensiva, siendo José Aja, Mantilla, Marlon Torres y David Ramírez Pisciotti los que había encontrado el técnico para la primera línea, pero para esta ocasión no estuvieron a fines con los laterales Fabio Delgado y Carlos Moreno, quienes no tuvieron coordinación, dando así ventajas por los costados, zonas donde provino los goles de Alianza Petrolera.



Si bien la zona defensiva pecó y se llevó las peores calificaciones, en la suplencia también se quedaron jugadores desequilibrantes como José Enamorado, Iván Rojas e incluso Wilfrido de la Rosa, quien venía siendo titular y aportando en ataque. Al final ingresaron, el equipo mejoró un poco, llegando así al descuento de Aja, pero no fue suficiente para mejorar el pésimo planteamiento que presentó Harold Rivera.



Por ahora, Santa Fe quedó cerca de salir de los ocho clasificados y dejó dudas sobre si en verdad tiene la suficiente nómina para responder por dos torneos a la vez.