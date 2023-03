¿Nadie respeta a papá? Presidente del Cali habló de más y le cobraron

Deportivo Cali sufrió un revés más en la Liga Betplay I 2023, al caer este domingo por 2-0 contra una nómina mixta de Millonarios.

El técnico Jorge Luis Pinto se mostró decepcionado por la derrota al igual que los jugadores, que en realidad tuvieron pocas opciones claras para descontar.



Al mirar a la tabla de posiciones hay desconsuelo pues, si bien el equipo venía dando muestras de mejoría, los números no mienten: Cali está en el puesto 18 de la tabla de posiciones, con 6 puntos de 18 posibles. Más allá de los buenos síntomas, la mejoría con respecto al último torneo es nula.



Por eso sorprendió que el presidente, Luis Fernando Mena, saliera con algo de arrogancia a los medios locales a hablar de la superioridad de su equipo, que evidentemente no se ve en el actual torneo.



Esta declaración es lo que le está cobrando en redes sociales: "Deportivo Cali tiene muchos hijos porque solamente dos equipos nos han ganado más veces que nosotros a ellos. Los demás, son nuestros hijos. Deportivo Cali es el papá de casi todos los equipos del fútbol profesional colombiano", dijo el dirigente en una entrevista con 'La Banda Deportiva'.



Al parecer se ha perdido el respeto por los padres, teniendo en cuenta los resultados. La prudencia, esa escasa virtud, no vendría mal en un equipo que arrastra malos resultados desde el año pasado y ya se asoma a la incómoda situación del descenso.