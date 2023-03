Alberto Gamero: ‘La nómina de Millonarios es buena y completa’

Alberto Gamero está muy satisfecho con el equipo que tiene en Millonarios 2023. Este domingo fue la muestra de que tiene un plantel capacitado para plantarle cara a cualquier equipo del fútbol colombiano, pues con nómina mixta superó 2-0 al Deportivo Cali, en partido de la fecha 7 de la Liga BetPlay I-2023.



“Estos muchachos van sumando partidos, la experiencia la ganan es jugando, tenemos un equipo base que está jugando en Copa Libertadores y sin embargo hay otros que no juegan y tienen experiencia, que han estado en clubes grandes, más los jóvenes que van sumando minutos, viajes, concentraciones. Me parece una nómina buena, completa, dos o tres jugadores por posición. Rogarle a Dios que no tengamos lesionados”, manifestó el técnico embajador.



Sobre el triunfo sobre Cali, Gamero manifestó que Jorge Luis Pinto no lo sorprendió con su esquema de tres defensores.



“Nosotros precisamente ayer el entrenamiento fue con línea de tres de ellos en el fondo, porque es una posibilidad que el profe Jorge Luis Pinto tiene, en Bogotá y por la hora. No nos sorprende porque era de las posibilidades que él tenía, y yo creo que nos sirvió hacer gol temprano, hacer gol en el primer tiempo ayuda mucho, obligamos al rival a hacer otra cosa y nos dimos cuenta al 35 el profe hace el cambio y también lo pudimos controlar bien”, comentó.



También se alegró por la evolución de Fernando Uribe, uno de sus grandes fichajes para la temporada: “Usted sabe que Uribe viene un tiempo sin jugar, queremos tenerlo lo mejor posible y para eso Dios mediante no se lesione y es dándole minutos, no forzarlo. Es la mejor manera para que él vaya cogiendo confianza y alcanzar lo que queremos con él. Cuando veamos que está bien va a pelear su puesto”.