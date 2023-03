Jorge Luis Pinto reconoció a Millonarios y destacó al Deportivo Cali

Jorge Luis Pinto reconoció la derrota del Deportivo Cali 2-0 con Millonarios, este domingo en Bogotá, en partido de la fecha 7 de la Liga BetPlay Dimayor I-2023.



Para el técnico azucarero no puede haber felicidad si su equipo perdió, pero destacó a sus jugadores: “Contentos no podemos estar, a pesar del esfuerzo que el equipo hizo en los 90 minutos, porque independiente del resultado este equipo corrió, y correr en la altura en Bogotá no es fácil; tuvimos un tanto la pelota impreciso, no tuvimos tanta profundidad, nos marcó Millonarios ahí, después que hizo el primer gol se replegó, después no esperó para contragolpearnos y en esas jugadas de apremio como en el penalti y como en otras que tuvieron de gol, nos explotó los espacios y ahí pudo habernos concretado”.



Pinto tuvo tiempo para destacar la labor defensiva de Millonarios.



“Tuvimos que luchar nosotros contra el bloque defensivo de ellos atrás, asegurando su resultado y eso no fue fácil, nos faltó presencia ofensiva, ahí, o nos marcaron bien, o no la tuvimos nosotros y ahí el resultado. Ese es el fútbol y ganó bien Millonarios, miraremos el futuro”, comentó el entrenador del Cali.



Y volvió a hablar de la idea que quiere para el fútbol colombiano, que es jugar y no especular, como lo hizo el rival en El Campín: “No solamente de tener un ritmo de juego como el que tuvimos hoy (domingo), sino de la especulación y empatar el partido. Yo siento que Millonarios no paró en ningún momento del partido, ni demoró el juego, ni paró el balón y eso al menos nos satisface, que el Cali esté mostrando ese mensaje al fútbol, lo hablamos y lo practicamos. Eso nos ayuda a buscar el contrario, porque dígase lo que se diga, mal o bien, buscamos el resultado a pesar del 1-0 y luego el 2-0”.