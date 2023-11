Equipo del FPC quiere traer a Sebastián Villa: tiene la puerta abierta

Sebastián Villa hace varios meses está sin jugar fútbol profesional y su carrera ha sido truncada luego de haber sido encontrado culpable en el caso de agresión a su expareja Daniela Cortés.

Después de varios meses llenos de polémicas con Boca Juniors, debido a que no podía jugar y el club le obligó a reportarse a los entrenamientos, el volante empezó a buscar salidas en el mercado para poder continuar su carrera.



Pese a que no ha encontrado club y hace poco se supo que integraría un equipo de la Kings League de Gerard Piqué, en el fútbol colombiano el presidente del Deportes Tolima, César Camargo, habló de la situación del volante en el ‘Vbar’ de Caracol Radio y le ofreció públicamente una oportunidad para volver a vestir la camiseta del equipo pijao.



“Nosotros tenemos que respetar, incluso Boca y nosotros, el derecho al trabajo que tiene. No ha sido vencido aún en pleito. Está en una segunda instancia en su primer pleito y en el segundo apenas está comenzando. Todos tienen derecho a trabajar y Sebastián no puede ser la excepción”, dijo César Camargo.



Además, el dirigente resaltó que aún están en pleito con Boca por el tema de sus derechos deportivos.



“Esa platica está embolatada. Nosotros tenemos el 30% y no ha sido un tema fácil. He tenido varias conversaciones con la gente de Boca y todavía no tenemos luz verde la final del túnel, desafortunadamente para Sebastián Villa y para el club”, finalizó Camargo.