‘Tiene cancha de arenilla’, directivo del FPC sobre estadio en Liga

El estadio Francisco Rivera Escobar acogió este domingo el compromiso entre América de Cali y Rionegro Águilas, que terminó en empate 1-1. Las críticas por el estadio del terreno de juego no se hicieron esperan en redes y uno de los que se refirió a la situación fue el máximo accionista del equipo antioqueño, José Fernando Salazar. Hizo fuertes declaraciones sobre el escenario.

Y es que el campeón colombiano no podrá hacer uso del Pascual Guerrero hasta el 1 de febrero, pues la gramilla se encuentra el reparación. Tampoco podrá afrontar duelos nocturnos por unos cuantos meses pues se encuentran en proceso de instalación del nuevo sistema de iluminación. Esto llevo a que tomara en préstamo en estadio más cercano, el Francisco Rivera Escobar de Palmira, que acoge el fútbol de la B.



Sin embargo las imágenes que dejó la transmisión no dejó muy contentos a los aficionados colombianos y en especial al directivo del elenco dorado, José Fernando Salazar, quien en redes sociales se refirió a las condiciones de la grama para acoger partidos de primera división. Además, mencionó el insólito hecho que se dio en el trámite del partido, cuando se disparó el sistema de riego y empezó a mojar a todos en la cancha.



"Me van a perdonar la indiscreción pero el estadio de Palmira tiene una cancha de “arenilla” a la que le está creciendo la grama, o es una cancha de gramilla bastante pasada de verano", dijo el directivo y agregó: "cuál sería el calor en Palmira esta tarde en juego América vs Águilas que se disparó el riego automático".



Finalmente, el directivo destacó el punto que su equipo sumó en Palmira. "Atención Águilas acaba de conseguir un valioso punto frente al encopetado y actual campeón del FPC América de Cali en un “campo” muy difícil, en condiciones climáticas extremas 40 grados Celsius, debieron llevar “herraduras” no guayos".