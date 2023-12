América reveló la verdadera razón por la que se fue Adrián Ramos

América de Cali entregó su primera bomba para la Liga BetPlay 2024 y no fue precisamente una llegada, sino una salida, pues su máxima estrella, Adrián Ramos, no continuará en el equipo.

Pese a que ya se había anunciado una baja sensible como Carlos Darwin Quintero, la de Ramos ningún hincha escarlata la tenía en su carpeta, debido a que fue uno de los mejores jugadores del pasado semestre.



Su salida generó mucha polémica e incluso se especuló que la decisión pasó porque no tenía afinidad con el técnico Lucas González, pero ante esta situación, el presidente del América, Mauricio Romero, dio una entrevista al periodista Carlos Arturo Arango y explicó las verdaderas razones de su adiós.



“Adrián se fue porque quiso. Él presentó la carta de no renovación hace un mes y quedamos de hablar la semana pasada, ahí me manifestó que no quería seguir", dijo el presidente Mauricio Romero.



Ante la polémica con un posible roce con Lucas González o un tema contractual, fue claro al mencionar que en ningún momento ese fue el detonante.



“Dicen que fue un tema de plata, que tuvo problemas con Lucas (González), que, en el interior del equipo, todo eso es falso. No hablamos tampoco de plata", reveló.



Por último, Romero enfatizó en que las directivas intentaron convencerlo para que se quedara, pero la decisión ya la tenía tomada.



“Tratamos de convencerlo. La semana pasada dijo que quería salir y que se hiciera oficial. Se hizo todo para dejar claro que fue una decisión de él y su familia", finalizó Mauricio Romero.