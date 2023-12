Adrián Ramos se va de América de Cali: duro golpe al hincha escarlata

Los hinchas de América de Cali recibieron este viernes un duro golpe antes de la navidad: el ídolo Adrián Ramos tomó la decisión de no continuar en el club escarlata y dijo adiós.



A la salida de Carlos Darwin Quintero, se suma una más dolorosa y preocupante, pues con la partida de Ramos sigue perdiendo jerarquía el plantel que conduce el técnico Lucas González.



‘Adriancho’ se despidió de los aficionados en las redes sociales oficiales del América, con un emotivo mensaje, en el que dejó claro que será “americano por siempre”.



“Vivimos momentos muy felices, donde aprendimos todos juntos, pero lo más importante es el cariño que me transmitió la hinchada. Voy a extrañar todo, desde la llegada hasta la salida y la conversación con cada funcionario del club. Hoy debo tomar una decisión que no ha sido fácil, más que todo por el cariño que me han reflejado. Lo hago por mi tranquilidad y porque quiero disfrutar un poco mis últimos años de carrera. Llegó el momento en el que hay que darle la oportunidad a nuevas generaciones […]. Gracias hinchada americana por tanto cariño… ¡Americano por siempre!”, aseguró Adrián Ramos en el emotivo video.

Según versiones periodísticas, la no continuidad de Adrián Ramos se debe a ciertos inconvenientes en el club.



Lo cierto es que el golpe para el América es duro; mientras que ‘Adriancho’ ya estudia ofertas para su futuro: la MLS podría ser su nuevo rumbo.