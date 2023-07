¿Qué pasó con Llinás tras debut de Millonarios en Liga? Alerta azul

Millonarios estrenó el título que acaba de logran en la Liga Betplay I con un empate 0-0 contra Deportivo Pasto.

Fue un partido con alta exigencia física, con duelos y entradas muy fuertes y una propuesta ofensiva del visitante que dejó algunos 'caídos'.



La alerta en el estadio Libertad se encendió para los azules en el segundo tiempo cuando fue necesario reemplazar al zaguero titular por Alex Moreno Paz.



No hubo pronunciamiento oficial y el técnico Alberto Gamero solo dio una reflexión general sobre el partido: "Siempre pensamos y practicamos lo que era los cinco en el fondo y me parece que hoy fue un trabajo serio, sólido y me sorprendió la posesión de balón del equipo, el salto de línea de centrales nos sirvió mucho para seguir jugando. No me gustó que tuvimos dos opciones de gol claras que no metimos, pero me gustó el equipo, la forma como entiende y tuvimos dos laterales jóvenes que hicieron buen partido como Rosales y Asprilla", dijo.

Lo cierto es que, una vez en la capital, hubo que hacer una revisión exhaustiva: ​Llinás se sometió a una resonancia y espera el resultado para saber si tendrá que ausentarse, cuál sería el tratamiento y cuánto tiempo estaría de baja.



Desde el cuerpo técnico cuentan con que puede necesitar al menos un descanso y pensarían en un cambio para el segundo partido de Liga, contra Pereira, el próximo 22 de julio, a partir de las 8:30 p.m. (hora local) en El Campín.



Se esperan las confirmaciones del caso para saber si alcanza a estar disponible para el 26 de julio, cuando se disputará el amistoso contra el Crystal Palace, de Lerma.