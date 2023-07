Barras de Millonarios fueron sancionadas por usar pólvora en la final

La impresionante fiesta en la final del primer semestre, que incluyó un espectáculo pirotécnico, terminó en sanción por parte de la Alcaldía de Bogotá a las barras de Millonarios. Este lunes, Blue Rain, publicó en sus redes la decisión que tomó la Comisión Distrital de Seguridad y Convivencia del Fútbol en Bogotá, en relación al uso de pólvora.



Todas las barras de Millonarios, incluidas Blue Rain, Comandos Azules y las que se ubican en el sector oriental y occidental, no tendrán permitido el ingreso de banderas/trapos durantes las primeras fechas en El Campín. En cambio, tendrán que extender una pancarta con un mensaje alusivo al no ingreso y uso de pólvora en el estadio.



Serán tres partidos como locales, ante Deportivo Pereira, Deportes Tolima y Once Caldas, en los que no podrán ingresar las banderas. Podrán volver a utilizarlas en la fecha 8 de Liga, cuando justamente recibirán a Nacional.



Sin embargo, las barras del equipo albiazul no fueron las únicas sancionadas. La Guardia Albi-Roja Sur también deberá responder por la final femenina entre Santa Fe y América, cuyo partido de ida fue en Bogotá.

Ya salieron a la venta los abonos antiguos para nuestra tribuna sur, no duerman y activa la logística por la 17.



De igual forma nos informa la sanción para todas las tribunas que serán de 3 fechas por el ingreso de pólvora.#SomosLaCurvaSur ⚡️ #SomosLaBlueRain pic.twitter.com/nzUZ3YkvvN — ⚡ BLUE RAIN 1992 ⚡ (@BlueRain1992) July 17, 2023

Además de esta sanción, las barras tendrán un plazo de dos meses para realizar campañas pedagógicas en el Hospital Simón Bolívar. Cabe destacar que la Comisión Distrital de Seguridad también sancionó a Santa Fe por la final femenina de ida, que se disputó un día después del título de Millonarios.



"Para la Comunidad Santafereña deberán entregar pendones con información relacionada con elementos que no se pueden ingresar al estadio, ubicados en oriental. Adicionalmente, se restringirá una fecha sin ingreso de trapos y deberán plasmas en redes sociales campañas con mensajes evitando uso de pólvora dentro del estadio. Para el parche de La Colorada de LGARS tendrá restricción de tres fechas de ingreso de la bandera o trapos", agregó en la misiva