'Todavía hay posibilidades': Pompilio Páez tras empate en el Pascual

América de Cali empató 1-1 este domingo en el Estadio Pascual Guerrero frente a Alianza Petrolera en el Pascual Guerrero y cada vez ve más compleja su clasificación a los cuadrangulares de la Liga BetPlay II-2021, aunque matemáticamente sigue vivo.

Se estancó con 23 puntos, a 2 del octavo, Bucaramanga, aunque este lunes festivo Cali y Santa Fe deben cumplir sus partidos y podrían relegarlo más.



El asistente Pompilio Páez cumplió su segundo partido en el banquillo rojo y se refirió a la paridad con el cuadro de Barrancabermeja.



¿Qué sucedió en el segundo tiempo, que el equipo se vino a menos?



“Realmente pensamos que el objetivo eran los tres puntos, eso hay que refrendarlo en la cancha, hicimos un muy buen primer tiempo, en general siempre buscamos el arco, queríamos con las sustituciones tener la misma intensidad para el segundo tiempo, con jugadores frescos, con lo teníamos planificado íbamos a tener mucha salida con los laterales, el caso de Héctor que hizo gol en el primer tiempo y nos dio la amplitud que necesitaba el equipo, por el comportamiento que nosotros pensábamos de cómo jugarle a Alianza”.



La verdad es que al final no cumplimos el objetivo porque no supimos ganar, tuvimos oportunidades, hubo espacio para ser, primero eficientes, y luego eficaces, en ese sentido fallamos y cometemos un error individual y luego colectivo que normalmente los goles de los rivales siempre hay que hacer un análisis de que cada uno de nuestros jugadores pudo hacer en lo individual y en lo colectivo algo mejor. Al final terminamos soportando el peso del partido, con un equipo ya replegado, o intentamos, pero no fuimos eficaces en el último cuarto a pesar de que buscamos el arco durante todo el partido, tuvimos 21 remates y solo 4 fueron al arco. Al final, nos faltó eficacia y no supimos defender ese gol que era tan valioso, ya fuera atacando para ser eficientes o cerrando nuestro arco para que no nos convirtieran en el empate. Ahora la situación es mucho más difícil, hay posibilidades de hacer 31 puntos y en eso es lo que hay que pensar”.



¿Por qué no se aguanta más al jugador que recibe amarilla?



“Primero, hay que entender a qué juega América, que quiere jugar en zona muy alta, a 40 metros de nuestro arco, y como norma hemos tenido que un jugador defensivo, estando tan lejos del arco, teniendo jugadores rápidos como los tienen todos los equipos en Colombia, queda muy condicionado. Pero las sustituciones hoy no fueron por las amarillas, simplemente en el segundo tiempo salió Héctor (Quiñones), que hizo un buen primer tiempo, entró Elvis (Mosquera), pero era mantener la intensidad, volver a apretar a Alianza, asegurar el partido convirtiendo otro gol, no se pudo lograr, pero todas maneras se movió el equipo buscando alternativas de ataque. Terminamos con Deinner por dentro, entrando Joao, y con la habilidad que tiene Deinner, limpiar el camino, asociarse, pero no pudimos porque el rival se cerró muy atrás y al final tuvimos una gran oportunidad con Émerson que evacuó el arquero con los pies. No pudimos defender el 1-0, que era un fortín para nosotros, algo muy grande haber sumado los tres puntos y lógicamente nos vamos muy tristes por permitir un empate aquí ante un rival directo”.



¿Quedó preocupado con el rendimiento del equipo?



“Por la forma en que se presentó el partido sí, pienso que pudimos dar mucho más, sobre todo no en la competencia sino en la lectura del juego. Hoy llevamos la pelota hasta el último tercio, pero en el último tercio una mejor definición, mejores centros, que fueran un poco abajo, una mejor media distancia, pero como se presentó el partido nosotros fuimos los culpables porque permitimos que un error individual se convirtiera luego en un colectivo por no evacuar la pelota, y luego con la presión y un equipo replegado las ideas no fueron claras. La disposición, ganas y actitud siempre estuvieron ahí, pero cuando un equipo está replegado hay que tener tranquilidad, mover al rival, hacer muy buen uso de la pelota, jugar con el tercer hombre, una buena pared, muy buena media distancia, pero no fuimos tan claros en el manejo de la pelota”.



¿Les alcanzará para clasificar?



“Todavía hay posibilidades, tenemos que cerrar una campaña con una producción del 100%, pero para lograrlo, primero hay que mejorar el juego, hay que salir a proponer, siempre vamos a respetar a los rivales, esto va a ser partido tras partido, ya estamos pensando en Equidad, ya no hay vuelta de hoja, pensar en los 9 puntos, pero partido tras partido, vamos a tener cinco sesiones antes del sábado, a mejorar en los comportamiento y la idea de juego que nosotros implementamos y esperemos que en esa ejecución seamos merecedores de los tres puntos. Va a ser complicado, porque en un cierre de torneo y por el estrés que genera un equipo grande como América nos tenemos que liberar de esa presión y en cada acción de juego definir cada partido y mejorar ostensiblemente lo que no hemos hecho en todo el semestre”.



Marco Antonio Garcés

Corresponsal Futbolred Cali

En Twitter: @marquitosgarces