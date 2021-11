¡Emocionante definición! Equipos que tienen la clasificación en casa

A falta de los duelos restantes de la jornada 17, la lucha por clasificar a los cuadrangulares se aprieta cada vez más. Matemáticamente, un total de 11 equipos siguen soñando con las finales. Partiendo claro de la base de que Nacional, Millonarios, Pereira y Tolima (con un partido menos) están del otro lado.



Justamente cuando la disputa es tan igualada, los pequeños detalles son los que hacen la diferencia y en este sentido algunos clubes tiene un plus que les puede servir bastante.

De todos los opcionados en clasificar a los ocho, tan solo cuatro de ellos tendrán la posibilidad de disputar dos de sus últimos tres partidos en condición de local. Aspecto que con el regreso del público a los estadios es indispensable.



Acá les contamos quiénes son los afortunados:





ALIANZA PETROLERA



Luego de igualar a uno con América en el Pascual Guerrero, los de Hubert Bodhert llegaron a 26 unidades. Es decir que con una victoria esta prácticamente asegurada su presencia en finales.



Recibirá al ya descendido Huila, visitará a Millonarios y cerrará el torneo en condición de local frente al Junior. En este orden de ideas, su objetivo será derrotar con buena diferencia de gol al equipo opita.





ENVIGADO



Los antioqueños cedieron terreno en la jornada 17, luego de caer en casa del Bucaramanga. Eso sí, con 26 puntos continúan con puesto fijo dentro del lote principal. Otro que con una victoria estaría listo.



Su calendario es bastante accesible: recibe en el Polideportivo Sur al Once Caldas, visita a las Águilas Doradas y cierra jugando nuevamente en casa frente al Huila. Cualquiera de los tres partidos podrían dejarlo perfectamente clasificado, lo idea sería no esperarse hasta el último suspiro contra los de Neiva.





DEPORTIVO CALI



Acá empiezan los que a día de hoy están fuera de los ocho. Claro está que a los azucareros les hace falta disputar su partido de la fecha 17 contra el Atlético Huila. Depende de sí mismo para clasificar, pues una victoria lo dejará a dos puntos de la media (29) y tres de la tranquilidad (30).



En el peor de los casos (derrota en Neiva, 27) tendría que ganar dos de sus últimos tres partidos. Así pues, próximamente recibirá al Quindío en Palmaseca, después visitará a Jaguares y cerrara en casa frente al Once Caldas. Calendario más complicado.





SANTA FE



Otro que espera su partido válido por la jornada 17 para empezar a hacer cuentas. Este lunes festivo visita al Deportes Quindío, rival directo por la clasificación. Por ahora cuenta con 23 unidades, motivo por el que debería ganar sus dos juegos de local para llegar a 30. De otro modo haría 26-27 y tendría que jugársela fuera de Bogotá.



Por lo pronto le espera en El Campín otro rival directo (Junior de Barranquilla), después visita al Once Caldas y cerrará recibiendo a Águilas Doradas. Cuentas claras con un calendario accesible.