‘No voy a decaer, tengo muchas batallas encima‘: Julio Comesaña

Deportivo Independiente Medellín quedó eliminado por quinta ocasión consecutiva de los cuadrangulares semifinales al empatar 0-0 con Deportivo Pereira, por la fecha 17 en la Liga II-2021. El conjunto antioqueño mejoró en volumen de juego, pero no fue contundente y terminó resignando otros dos puntos en el Atanasio. Al final del partido, el técnico Julio Comesaña habló sobre el partido, la polémica en el gol de Juan Pablo Gallego anulado por el VAR y lo que viene para el conjunto rojo de Antioquia.



“Hay situaciones a veces en las que un jugador que es goleador u otros que acostumbran a hacer goles, pero no son goleadores entran a unas rachas en donde no pueden marcar. En este partido tuvimos muchas posibilidades de marcar, hasta con el arquero vencido y la tiramos afuera, pegó en un contrario y no entró. Prefiero hacerle un reconocimiento al equipo y no quejarme, entiendo lo que es estar en la cancha, no conseguir el resultado es un golpe duro”, indicó el estratega.



Además, el estratega apuntó al central Nicolás Gallo sobre el gol que no le validaron a su equipo y el comportamiento del rival en el tramo final del encuentro, “hay que seguir adelante, pero quedo satisfecho que el equipo mostró cosas ante un rival que hizo un partido decente hasta el minuto 38 del segundo tiempo, después lo hizo indecente sin necesidad, cuando se tiraron al piso, demoraron. El ‘amigo’ (Nicolás) Gallo, a veces dejan pasar los elefantes y agarran un ratón. Lo que pasó en el gol, me parece que fue una miserableza del fútbol, porque un gol de esos no hubo incidencia a 35 metros del arco. No es excusa, para atacar bien, hay que tener eficacia, hicimos méritos, pero no nos alcanzó y eso lo debemos reconocer”.



Sobre el comportamiento del equipo, Comesaña resaltó que “fue el mejor partido, saliendo con la pelota desde el fondo de manera limpia, generando juego, circulando la pelota, con cambios de ritmo, salida de los laterales. En tantos partidos, no había visto al equipo con tantos minutos de juego mostrando ese orden, con serenidad, afianzado en su juego, controlando al rival. Uno empieza a ver muchas cosas, pudimos ganarlo, pero nos queda esa sensación y el dolor que lo pudimos ganarlo. No voy a decaer, tengo muchas batallas encima. Peleé descensos, perdí campeonatos, gané otros que no merecíamos tanto, por eso siempre voy en ese punto medio, ni tan bueno, ni tan malo como se dice”.



Julio Avelino les dio un concepto a los hinchas del DIM que piden ‘huevo’ a sus jugadores, cuando no se está dando el resultado en el partido. Aunque aceptó el malestar general y se disculpó por el rendimiento del equipo. “A los hinchas del Medellín les quiero decir que el fútbol no es una cuestión de huevos, lo digo con todo cariño del caso. Esto no es de huevos, es de carácter, el equipo corre, en los GPS de los partidos, si les mostramos esos datos, estarían sorprendidos. Lo que pasa es que nos falta ser eficaces. Si algo tiene el equipo es el deseo de darle emociones a la gente, queremos disculparnos, es natural que estén molestos con nosotros. Lo que no podemos aceptar es que piensan que no queremos ganar, si eso es lo que más queremos, en este partido quisimos, pero no se pudo”.



En cuanto al nivel de Adrián Arregui, Comesaña explicó que “desde que estoy aquí, Adrián (Arregui) ha mejorado mucho en el orden en la cancha. Tuvo una gran actuación en una posición complicada, distribuyó bien la pelota, tuvo remates al arco, ganó por arriba. Fue un partido equilibrado, entendiendo su función”.



Finalmente, el técnico insistió en el tema ofensivo del equipo, un problema fundamental en este nuevo fracaso deportivo. “Trato de ser realista y sé hasta donde le exijo a los jugadores. Debemos analizar qué jugadores verdaderamente hacen goles, hay que revisar no en lo de ahora, sino hace años. A mí no me toma sorpresa eso, hay jugadores que hacen goles, pero que no son goleadores. Debemos que trabajar, pensando en el día a día y lo que aspiramos que venga después, no me decepciona porque los jugadores ofensivos no son grandes goleadores”.





Juan Camilo Álvarez Serrano

Corresponsal FUTBOLRED

Medellín

En Twitter: @juanchoserran8