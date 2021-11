Medellín sentenció su quinta eliminación en Liga: empató con Pereira

Deportivo Independiente Medellín empató 0-0 contra Deportivo Pereira por la fecha 17 en la Liga II-2021. El conjunto rojo de Antioquia generó opciones de peligro, pero no fue efectivo y terminó sentenciando su quinta eliminación a cuadrangulares de manera consecutiva a tres fechas de terminar la fase todos contra todos.

Al minuto de juego, Vladimir Hernández de media distancia por poco abría el marcador, el araucano recibió un pase de Kevin Londoño y luego realizó un remate con la pierna derecha desde fuera del área que pasó muy cerca del palo izquierdo pero se marchó ligeramente desviado.



El partido era controlado por el local, hasta el minuto 12, en donde Aldair Gutiérrez recibió un pase de José Valencia y remató con pierna derecha desde más de 30 metros, exigiendo al arquero Andrés Mosquera Marmolejo. Al minuto 15 respondió el DIM con un remate de Adrián Arregui luego de un pase de David Loaiza, pero controló sin problema el arquero Santiago Castaño.



A pesar de la mala definición, Medellín generó varias aproximaciones sobre el arco visitante. Agustín Vuletich, Kevin Londoño y Vladimir Hernández eran los más insistentes. Dany Cano del Pereira al minuto 21 acercó a la visita, pero Marmolejo estaba atento para contener el remate.



Era un partido de ida y vuelta, con opciones en ambas áreas, al minuto 33 Vladimir Hernández tuvo nuevamente una jugada clara, pero su remate fue detenido por el arquero Castaño. Los últimos minutos fueron para el local, que tuvieron ímpetu, pero poca profundidad.



En la etapa complementaria, Pereira realizó dos cambios, ingresaron Brayan León y Ever Valencia, en lugar de José Valencia y Bryan Castrillon.



Al minuto 7, Agustín Vuletich tuvo para abrir el marcador, pero su remate mano a mano lo logró controlar el arquero Castaño. Al minuto 14, Germán Gutiérrez remató con su pierna izquierda desde fuera del área que se fue alto y por la izquierda del arco visitante.



El juego seguía de ida y vuelta, pero no eran efectivos. Al minuto 23, ingresó en el DIM Juan Pablo Gallego en lugar de Kevin Londoño. Al minuto 37, Pereira tuvo que hacer un tercer cambio, ingresando Jorge Bermudez en lugar de Henry Rojas quien se fue por lesión. Dos minutos después, salió por molestias físicas Brayan León e ingresó Faider Burbano en el Pereira.



La visita sufría una nueva lesión en el campo, esta vez de Wlfrido de la Rosa, dando paso a Alejandro Piedrahita. Sobre el final, un remate de Ever Valencia rebotó en un zaguero del DIM y Andrés Mosquera Marmolejo se exigió para detener la pelota.



Al minuto 4 de la reposición, Juan Pablo Gallego anotó el gol para que Independiente Medellín mantuviera la ilusión de clasificarse a los cuadrangulares. Sin embargo, al árbitro Nicolás Gallo lo llamaron del VAR y lo anuló por una falta previa de Adrián Arregui sobre Jhonny Vásquez.



Al final, el partido terminó en empate sin goles y aunque las matemáticas no lo den por eliminados. Cinco partidos consecutivos sin ganar, hicieron que esto sea muy complicado.



En la próxima fecha, Deportivo Independiente Medellín visita a Patriotas en Tunja, mientras que Deportivo Pereira recibe en el estadio Hernán Ramírez Villegas a Jaguares de Córdoba.



