América sigue cojeando: Empató con Alianza Petrolera en el Pascual

En una flojísima presentación, América de Cali empató 1-1 este domingo en el Estadio Pascual Guerrero frente a Alianza Petrolera por la fecha 16 de la Liga BetPlay II-2021, y no solo desaprovechó la oportunidad de meterse parcialmente a los ocho, sino que puso en alto riesgo su clasificación a los cuadrangulares.

Con la sanción de las tribunas de Sur y Occidental, un total de 1.819 espectadores llegaron a presenciar el encuentro en la noche de los disfraces, en la que el miedo lo metió el cuadro de Barrancabermeja, que sacó provecho de las conocidas y reiteradas deficiencias del conjunto rojo. De allí que los cánticos durante la mayoría del juego solicitaran más entrega de parte del que estaba necesitado de ganar en condición de anfitrión.



Con 23 puntos, a 2 del octavo, Bucaramanga, debe esperar que Santa Fe y Cali no ganen sus partidos, porque será mucho más complicado alcanzar el reto de clasificar y mantener a Juan Carlos Osorio al frente del plantel.



Sigue siendo un pésimo local el elenco que dirige Juan Carlos Osorio, pero que tuvo en el banquillo a Pompilio Páez por la sanción al técnico risaraldense. De 27 puntos en el escenario sanfernandino los ‘diablos’ solo han conseguido 12, lo que representa un rendimiento del 44.4% y la razón de que aún se mantengan viviendo su propio infierno.



Duro rival este Alianza Petrolera que dirige Hubert Bodhert. Se defendió bien y con sus transiciones rápidas llevó siempre peligro al área escarlata, especialmente con la velocidad de Bayron Garcés.



Luis Alejandro Paz no alcanzó a recuperarse, por lo que Larry Angulo y Carlos Sierra fueron hicieron el dos en contención, con algunos inconvenientes para controlar las arremetidas de la ‘máquina amarilla’, que ratificó que es uno de los equipos más equilibrados y que mejor juega en el balompié colombiano.



El local tuvo mucha imprecisión en los pases y los laterales empezaron a tener protagonismo en el juego al final de la primera parte, pero no les alcanzó para superar a un adversario bien parado.



Sin embargo, a los 27 minutos, Jorge Segura metió un balón profundo, Héctor Quiñones presionó al lateral Yhormar Hurtado, el balón le quedó a Deinner Quiñones quien lo envió de nuevo entre dos rivales y Héctor con pierna zurda pierna convirtió abajo al palo izquierdo de José Luis Chunga para el 1-0.



Marlon Torres sacó un balón al tiro de esquina a los 32 cuando los santandereanos aparecieron por la izquierda. Luego fue Cristian Arrieta el que llegó por derecha, pero sin potencia en el remate.



A los 35 minutos fueron amonestados Jorge Segura y John Pérez. El central de América completó su quinta amarilla consecutiva y se perderá el próximo encuentro. Lamentablemente Segura se fue lesionado y lo reemplazó Pablo Ortiz a los 42.



Héctor Quiñones falló en el intento de rechazar el esférico con pierna derecha y tuvo que cometerle falta a Edwin Torres en el borde del área a los 44.



Para el inicio del segundo tiempo entraron Elvis Mosquera por Quiñones y Rodrigo Ureña por Carlos Sierra. John Pérez estuvo cerca de igualar el encentro a los 2 minutos.



La necesidad de seguir buscando el arco de Chunga no se hizo de la mejor forma y América se descubrió demasiado en su sector posterior, permitiendo las dinámicas y veloces apariciones del elenco visitante.



A los 9 minutos se produjo un pase desde la derecha de Edwin Torres al corazón del área, a espalda de la defensa roja, y Brayan Gil anticipó al arquero Diego Novoa para anotar el empate.



Freddy Torres también recibió amonestación a los 12. Estéfano Arango entró por Edwin Torres a los 14 minutos.



Kevin Andrade probó a los 15, pero el esférico se perdió sobre el vertical izquierdo.



Otra vez llegó fácil Alianza ante el desconcierto de la zaga escarlata, el balón le quedó a Juan Portilla, pero Andrade alcanzó a desviarlo a los 21.



Rodrigo Ureña también vio la amarilla a los 25 y Joao Rodríguez ingresó por Larry Angulo, en el intento de hacer volumen ofensivo en el área de los ‘petroleros’.



Julián Guevara y Sebastián Acosta entraron en Alianza por Juan Portilla y Bayron Garcés, a los 29. Luego lo hicieron Julián Zea y Jaír Castillo por John Pérez y Brayan Gil y a los 32.



Tras un tiro de esquina apareció después de un rato de letargo Adrián Ramos, pero su remate se fue lejos del poste derecho a los 35.



Terminó América dependiendo del ollazo, pero los centrales Jaider Riquett y Carlos Pérez fueron determinantes para evitar que el balón entrara en la valla de Chunga.



Émerson Batalla metió un centro por la derecha, pero entre Riquett y Chunga bloquearon la pelota. En medio de la desesperación se consumió el tiempo y América quedó con la desazón de haber cedido más puntos y ahora sí la obligación de ganar los tres partidos que le faltan.



En la fecha 18, el equipo vallecaucano visitará a Equidad el sábado 6 de noviembre (6:00 p.m.), mientras que Alianza Petrolera recibirá ese mismo día (3:45 p.m.) al Huila.



Marco Antonio Garcés

Corresponsal Futbolred Cali

En Twitter: @marquitosgarces