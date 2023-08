Jaguares se quedó sin técnico: van cinco entrenadores fuera en Liga II

Pompilio Páez se convirtió este martes en el quinto director técnico que deja su cargo en solo siete jornadas de la Liga BetPlay II-2023. El entrenador risaraldense renunció al puesto de entrenador de Jaguares de Córdoba, minutos después de la derrota 0-1 contra Unión Magdalena.



Este 22 de agosto hubo sorpresa en Montería: Páez renunció en rueda de prensa y no dio tiempo a conocer si la dirigencia lo respaldaba para continuar el proceso.



Jaguares es decimocuarto en la tabla de posiciones en la Liga II, y está seriamente comprometido en la tabla del descenso.

Tabla del descenso tras el triunfo del Unión Magdalena contra Jaguares en el Jaraguay. pic.twitter.com/jbPSx6vnUM — José Orlando Ascencio (@josasc) August 23, 2023

“Yo vine muy ilusionado porque quería dirigir, no por dinero, y me duele lo que le está sucediendo a Jaguares; me duele también por el sueño que uno tiene, sabía a qué me exponía, pero hay que asumir. En lugar de subir el rendimiento, lo estamos perdiendo, y tenemos problemas de lesiones, así que veo la situación muy complicada, o yo soy el que estreso a los jugadores”, aseguró Páez.



Luego soltó la bomba: “La verdad, yo no quiero seguir. A mí me gusta ganar, entiendo el esfuerzo que hace Jaguares, su junta directiva. Me considero entrenador, más que todo, quería aportarle al fútbol colombiano, en este caso a Jaguares, a jugadores jóvenes. Jaguares tiene un equipo con mucho jugador experimentado, puede hacer un gran proyecto, tiene que traer a otra persona, con otra mentalidad y que le dé la vuelta a esta situación”.



⚠️ LO ÚLTIMO: El profesor Pompilio Paez presentó públicamente su renuncia a @JaguaresdeCord. pic.twitter.com/gzJwMgplDU — Gustavo López (@guslopezinfo) August 23, 2023

El técnico pereirano apenas dirigió siete partidos y solamente ganó dos, a Boyacá Chicó y Millonarios. Los otros cinco encuentros terminaron en derrota.



Antes de Páez, perdieron su puesto Alberto Suárez (Envigado), Mario García (Boyacá Chicó), Hernán Darío ‘Bolillo’ Gómez (Junior) y Néstor Craviotto (Atlético Huila).