Así se jugarán las llaves de cuartos de final de la Copa BetPlay 2023

La Dimayor sorteó las llaves de cuartos de final de la Copa BetPlay 2023



Así se jugarán los cuartos de final (el segundo termina la llave como local):



Cúcuta Deportivo vs. Independiente Medellín

Águilas Doradas vs. Atlético Nacional

Independiente Santa Fe vs. Deportivo Pereira

Millonarios FC vs. Alianza Petrolera



Equipos clasificados a cuartos de final:



- Águilas Doradas

- Independiente Santa Fe

- Alianza Petrolera

- Deportivo Pereira

- Cúcuta Deportivo

- Millonarios FC

- Deportivo Independiente Medellín

- Atlético Nacional



¿Cuál es el premio para el campeón de la Copa?



El ganador del título tiene como premio la participación en la fase previa de la Copa Conmebol Libertadores 2024.