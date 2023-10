¿Qué méritos tiene Jhon Bodmer para dirigir a Atlético Nacional?

Jhon Jairo Bodmer es el nuevo entrenador de Atlético Nacional tras la salida sorpresiva del brasileño William Amaral.

Muchos en redes sociales preguntaron, ¿quién? Se trata de un entrenador de ascendencia suiza quien, a sus 41 años, tiene una importante trayectoria en el fútbol colombiano.



Su primera experiencia, a los 29 años de edad, fue nada menos que el ascenso de Tigres FC a la primera división, siendo el más joven en lograrlo y el segundo más joven en asumir la dirección de un equipo de primera división, detrás de Gabriel Ochoa en Millonarios.







Con resultados dispares pasó además por Jaguares de Córdoba y Valledupar e integró el cuerpo técnico de Luis Fernando Suárez en Costa Rica, con quien participó en el Mundial de Catar 2022. Tiene un Máster Internacional de Fútbol en el Instituto del deporte español Be Magistral, es especialista en Scouting y Análisis de juego del MBP School of Coaches y cuenta con licencia Pro Conmebol.



"La expectativa es supremamente grande. Sé lo que significa Nacional y estoy convencido de que vengo a hacer cosas muy grandes con Nacional”, dijo en las redes sociales del club.



"Soy un entrenador preocupado por capacitarme, ir más allá de lo que uno va viviendo en el día a día. La experiencia es importante. Tuve la oportunidad en ese convenio en 2021 (con Valledupar) en conocer en profundidad muchas cosas y uno entiende lo que es Nacional, lo que significa Antioquia... esa pujanza, el ser entradores, ganadores, echados pa’ lante", afirmó.



Recientemente llegó a dirigir el equipo sub-20 de la institución verdolaga, por lo cual ya es un hombre de la casa dispuesto a dar la mano tras la experiencia, poco feliz, de los técnicos brasileños Paulo Autori y Amaral.



¿Qué esperar de su juego? "Me identifico en mi idea de juego, me gustan los equipos propositivos, asociativos, que a la vista jueguen bien. Que sea productivos. Buscaré que sea un equipo intenso y que vaya en búsqueda de resultados positivos con buen juego y trato a la pelota”, añadió.

Bodmer se hará cargo del primer equipo cuanto antes y debutará este sábado 14 de octubre, en el clásico contra Deportivo Independiente Medellín.



Por eso su mensaje es de unidad: “los invito a que apoyen a la institución, ustedes hacen parte de ella, son vitales… La idea es que entre todos podamos seguir consiguiendo logros que nos permitan seguir siendo el equipo más grande de Colombia”.