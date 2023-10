Así se jugará la crucial fecha 18 de la Liga BetPlay II: hay clásico

Recta final en la Liga BetPlay II-2023. Este fin de semana, mientras se disputa la jornada 16 de la fase regular del campeonato, la Dimayor informó de manera oficial la programación de la fecha 18.



Sin duda, una jornada crucial y que puede ser definitiva para varios equipos, pues podrían sellar su clasificación a cuadrangulares, o quedarse sin posibilidades de luchar por uno de los ocho cupos a las semifinales de la Liga II.



Así se jugará la fecha 18 de la Liga BetPlay II:



Viernes 20 de octubre

4:00 p.m.: Envigado vs. Deportivo Cali

6:10 p.m.: Jaguares vs. Pasto

8:20 p.m.: Equidad vs. Águilas Doradas



Sábado 21 de octubre

4:00 p.m.: Santa Fe vs. Millonarios

6:10 p.m.: Unión Magdalena vs. Bucaramanga

8:20 p.m.: Junior vs. Once Caldas



Domingo 22 de octubre

4:00 p.m.: Chicó vs. Atlético Nacional

6:10 p.m.: Medellín vs. Pereira

8:20 p.m.: Alianza Petrolera vs. Tolima



Lunes 23 de octubre

8:00 p.m.: América de Cali vs. Huila