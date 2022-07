Pereira venció 2-1 al Cali y acrecentó la crisis de los azucareros

Deportivo Pereira derrotó 2-1 al Deportivo Cali por la cuarta jornada del segundo semestre de la liga colombiana, en el estadio Hernán Ramírez Villegas de la capital risaraldense. En un compromiso que fue bastante igualado, pero que en el segundo tiempo los matecañas fueron más asertivos, consiguiendo el segundo triunfo de la campaña, mientras que los caleños sumaron una nueva derrota.

El partido comenzó con bastante movimiento de ambos equipos en la mitad de campo e intentando abrir el marcador con remates de larga distancia, que no tuvieron un buen destino en esos primeros instantes.



Al minuto 10, Santiago Mosquera ejecutó un cobro de tiro libre y le pegó en la mano a Carlos Garcés dentro del área. Segundos después el juez central del partido Carlos Ortega, decretó penalti luego de ser llamado por el VAR de Alexander Ospina. El mismo Mosquera se paró enfrente del esférico y cobró al palo izquierdo de Harlen Castillo con el que anotaría el 0-1 parcial.



Con la anotación en contra, los matecañas llegaron con más peligro al área del Cali y minutos después tuvieron un tiro libre indirecto dentro del área por una mala devolución de Germán Mera y Humberto Acevedo no tuvo más remedio que tomar el balón con las manos. Jhonny Vásquez disparó y pudo controlar el golero azucarero.



Posteriormente los locales siguieron atacando y consiguieron un nuevo remate dentro del área, pero ahora con pelota en movimiento, que se fue ligeramente desviada por uno de los verticales. Además, tuvieron que hacer la primera sustitución por la lesión de Vásquez y en su reemplazo entró Harlín Suárez.



Por su lado la visita, cedió el control del balón, trataban de aguantar la presión y buscaban opciones al contragolpe. Al minuto 45+1, Pereira volvió a atacar con un centro desde el costado derecho al segundo sector del área, Andrés Correa cabeceó y asistió a Brayan Muñiz, que ante el deficiente cálculo de Acevedo, concretó el empate a un gol.



Para la parte complementaria, los dirigidos por Alejandro Restrepo fueron más insistentes en búsqueda del segundo tanto, consiguiendo oportunidades importantes, pero les faltó claridad en los metros finales del campo. Los dirigidos por Mayer Candelo, quisieron hacer lo mismo, pero no mantenían el balón en sus pies por mucho tiempo y lo más relevante fue a través de la pelota quieta.



Al minuto 58, Mosquera cobró un tiro de esquina y en el segundo palo José Caldera, marcó el 2-1 parcial con el arco solo a su disposición, pero segundos después fue anulado luego de la revisión del VAR, tras una sujeción de Mera al arquero Castillo.



Sobre el 67, los matecañas armaron un contragolpe rápido tras un tiro de esquina del Cali, en los metros finales no pudieron despejar con Aldair Gutiérrez, Leonardo Castro llegó hasta la línea final, asistió a Brayan Muñiz que solo frente al arco rival, concretó el 2-1 parcial.



En los minutos finales los verdiblancos no consiguieron igualar de nuevo el juego y se llevaron su segunda derrota del actual torneo y los risaraldense sumaron su segundo triunfo. En la próxima jornada de la liga colombiana, Deportivo Pereira visitará al Once Caldas y el Deportivo Cali recibirá al Envigado.



Juan Andrés Arias Arias

Corresponsal Futbolred Cali

En Twitter: @AriasJuan_15