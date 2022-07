¿Jaramillo aceptó el error? Reaccionó tras dura crítica de directivo

Después de los explosivos comentarios del directivo de Patriotas, César Guzmán, quien apuntó con indignación al Presidente de Dimayor por el partido que América jugó como local en Tuluá frente al equipo 'corazón del Valle', el mismo Fernando Jaramillo reaccionó y aceptó que lo mejor era no usar esa plaza. ¿De quiénes fue la culpa?

Todo se dio en medio de una comunicación con Antena 2 de Cali, a donde el presidente Jaramillo mencionó que concuerda en algunas cosas con Guzmán. "Él no se había dado cuenta de eso. La publicación estuvo diez días antes y él no se había dado cuenta. Antes del partido expresó toda su inconformidad. En algunas cosas estoy de acuerdo en otras no, pero eso es perfectamente válido y puede pasar".



Y agregó: "yo estoy de acuerdo en que lo mejor no era jugar el partido allá (Tuluá), pero las circunstancias de modo, tiempo y lugar nos obligaron a jugar ese partido allá. Es difícil que le presten un estadio al América y con esto no estoy hablando mal de la hinchada de América, es una realidad".



Jaramillo dejó claro que Dimayor intentó que América no jugara en Tuluá y que usara otra plaza pero no fue posible. "No fue nuestra primera opción jugar en Tuluá, insistimos en Pereira, insistimos en Armenia, todo el tema de Copa América Femenina nos complicó este tema. Inclusive el estadio donde juega América ya estaba intervenido por el Mundial de Atletismo, y el estadio alterno América consideró que no estaba en condiciones para jugar. Es muy complejo desde el punto de vista logístico".



Finalmente, el Presidente de Dimayor aceptó que si lo mejor no fue jugar en el Doce de Octubre, motivo de toda la polémica, no había manera de jugar en otro estadio o aplazar el partido. "Si era mejor no jugar allá, seguramente sí. Pero también aplazarle otro partido al América, y que tuviera ya dos partidos aplazados, podemos hablar que se rompe el equilibrio deportivo".



Y es que la molestia de Patriotas se dio porque Cortuluá afrontó en su patio el que sería un partido de visitante. Ambos equipos están librando una dura lucha por no perder la categoría este año.