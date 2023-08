Pedro Sarmiento tenía razón: error arbitral perjudicó a Once Caldas

Once Caldas perdió 1-0 contra Deportivo Pasto, derrota que resulta compleja de cara a la lucha contra el descenso que está dando el equipo de Manizales.

Lo curioso es que la acción que decidió el partido fue una supuesta mano en el área, que acabó en el gol de Daniel Moreno de penalti.



"No sé si la palabra sea justo o injusto. Nosotros revisamos el video (del penalti sancionado por aparente mano del Pecoso Correa) y el balón le pega en el hombro y tiene la mano apoyada”, dijo el técnico Pedro Sarmiento.



“¿Qué le dije al árbitro al final? Le dije que por qué si había duda no iba a mirar realmente qué pasó. No fue penalti. No fue mano, le pegó en el hombro y ya tenía la mano apoyada. No hay forma de hablar bien del árbitro, pero tampoco puedo decir nada porque me van a sancionar o decir que es una disculpa, pero realmente no fue justo. No fue penalti. No hemos tenido la fortuna de que sean justos con nosotros. Vamos a ver qué va pasando. Habrá que entrenar eso también”, añadió.



De hecho, el analista José Borda le dio la razón: "FUE EN EL HOMBRO! El técnico del Once Caldas Pedro Sarmiento le explica al arbitro Jorge Duarte y sin tener VAR dónde le pegó el balón a Correa le reclamó que NO ERA PENALTI con justa razón ¡Ojalá "profe" sus reclamos no sean en vano como siempre pasa!", escribió el experto.

Sarmiento se quedó con la amargura y se le escapó un punto que, a esta altura, puede ser definitivo: “El arbitraje no ha sido lo más justo con nosotros. Hemos sufrido en muchos partidos el tema de no pitarnos lo que es. Nosotros no estamos pidiendo nada, simplemente que no nos quiten tampoco. Y nos han quitado mucho (…). A nosotros los árbitros de local nos pitan bien. De visita no hemos tenido la fortuna de que nos piten bien”.