Pasto sacó a Once Caldas de los ocho mejores en la Liga BetPlay II

Deportivo Pasto dio el salto en la tabla de posiciones de la Liga BetPlay II-2023, al derrotar este martes 1-0 al Once Caldas y arrebatarle el cupo dentro de los ocho mejores del campeonato colombiano.



El equipo nariñense llegó a 11 puntos y sacó al Once, que se quedó con diez unidades. El único gol del partido llegó al minuto 20 con un polémico penalti que decretó el árbitro Jorge Duarte luego de revisar en el VAR una posible mano de Andrés Felipe Correa.



Luego de la discutida decisión, Daniel Moreno cambió el cobro por el gol del 1-0, que fue el único en el estadio Libertad.



Desde ese momento, Pasto se soltó y encontró varias posibilidades de gol en transiciones rápidas, pero no hubo puntería para ampliar la ventaja.



En la segunda parte, el Once Caldas se lanzó decididamente por el empate, pero a pesar de tener 9 remates al arco local no pudo conseguir el gol del empate; el arquero Diego Martínez fue figura y salvó en más de una oportunidad al Deportivo Pasto.