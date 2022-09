Sarmiento sigue sumando en Nacional: ‘el punto es importante’

Atlético Nacional sigue sumando y se mantiene entre los ocho, aunque el empate contra Santa Fe dejó un sinsabor, el técnico Pedro Sarmiento valoró el buen desempeño del equipo en un partido con una cancha en mal estado y frente a un equipo fuerte como local. El estratega dejó sus sensaciones tras este encuentro.



“La idea del equipo es tener la pelota, la cancha fue un rival muy fuerte, era muy blandita y cuando los equipos querían hacer pases, había malas entregas. Destaco la lucha de los equipos, Nacional en el primer tiempo tuvo mucho la pelota y en el segundo, le apostamos a otra cosa porque el local quiso apretar y no fuimos precisos. Nacional fue el equipo que tuvo las opciones más claras de gol, especialmente una de Dorlan (Pabón) y una de Jarlan (Barrera). La idea y la intención era que los muchachos que entraban hicieran un buen trabajo en defensa, nos demoramos a la hora de los contragolpes, hacemos cosas buenas en una cancha difícil con un rival importante. La idea es seguir sumando, vamos a recuperar el equipo, se vienen partidos difíciles contra América y el clásico. El punto es importante para nosotros”, comentó.



Además, “hemos venido analizando los partidos de manera consecutiva y el tiempo de recuperación es corto, le apostamos a un equipo que sostuviera la pelota, que en algunos momentos (Andrés) Andrade jugara de delantero y Dorlan (Pabón) de media punta. Veremos en Cali a Jefferson Duque, un delantero de categoría, de peso va a estar más fresco, entonces acá nos toca vivir el presente y pensar en los próximos partidos, sumamos un punto más, estamos de quintos y hay que estar muy bien en la parte física. Uno trabaja tácticamente, lo anímico, pero si físicamente estamos caídos, un error nos puede costar muy caro. Quiero felicitar a Alexander Mejía, él todavía no quiere ser técnico, pero va a tener que tener mucho cuero para eso”.



En cuanto a las variantes de juego, Sarmiento detalló que “todo es válido en la medida que uno tenga los hombres ideales y el trabajo necesario y suficiente para el equipo funcione. Que el equipo pueda recuperar la pelota en diferentes zonas del campo y con variados números de jugadores. Ellos han sido obedientes, reducir espacios ahorra el trabajo defensivo y ofensivo. Nacional sin perder su estilo de tratar bien la pelota, con solidez defensiva, nos estamos volviendo en un equipo más difícil que nos ganen, ellos están convencidos de lo que hay que hacer cuando entran al terreno de juego”.



Siguiendo en el análisis técnico y táctico, Pedro señaló que “hubo un detalle desde la parte táctica que cuando íbamos a presionar arriba, Santa Fe salía a jugar con cuatro jugadores en ataque y nos ponían hombre a hombre, los volantes se recostaban para el lado donde estaba la pelota, para recibir los rebotes y comenzar jugando, corríamos ese riesgo. Alexander Mejía presionaba, mientras que Nelson Palacio salía un poco más, buscamos ocupar los espacios, corriendo el riesgo de quedar cuatro contra cuatro. Queríamos dar más funcionamiento y reacción a esas jugadas, porque (Yerson) Candelo y (Daniel) Mantilla juegan mejor al espacio. El tema de la tenencia de la pelota era muy difícil, la cancha estaba muy blandita, no hay zapato que valga”.



Finalmente, el técnico explicó que “el equipo trabajó bien en lo táctica, no sé qué decisiones no fueron las ideales. Para lo que nosotros queríamos, más que tener la pelota, defendernos bien y generar opciones, tuvimos ocasiones claras con Dorlan y Jarlan. Cambiamos una cosa por la otra, pero en la parte táctica, el equipo tuvo un gran trabajo, me gustó mucho salvo unas pelotas que quedaron de rebotes. Fuimos solventes, a pesar de un terreno de juego difícil”.



Juan Camilo Álvarez Serrano

Corresponsal FUTBOLRED

Medellín

En Twitter: @juanchoserran8