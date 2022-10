Paulo Autuori valoró el empate de Atlético Nacional y es optimista

Atlético Nacional empató 1-1 frente al Deportivo Pereira, por la fecha 19 en la Liga BetPlay II-2022. Al final del partido, el técnico Paulo Autuori valoró el esfuerzo de sus dirigidos y es optimista para vencer a La Equidad y de esta manera, avanzar a los cuadrangulares.



“El partido fue muy peleado, el rival ha intentado con juego directo. A mí me gusto la manera en la que intentamos hacer la salida del balón, cuando el rival estaba en la fase de construcción. No les permitimos hacer juego en el medio, estuvimos bien en los cruces y las pelotas detenidas. Creo que fue un partido en el que Kevin Mier no ha hecho una sola atajada, y en el que también pudimos haber hecho más en la parte ofensiva, para agobiar al rival. En general, creo que hemos hecho buenas cosas con una semana de trabajo”.



En cuanto a las dificultades defensivas, Autuori respondió que “el gol es la dinámica del juego, merito del rival, pero no hemos logrado pasar problemas en ningún momento. El tema es más de densidad e intensidad de juego que toca mantenerlos a lo largo del partido, en los momentos en los que no tenemos el balón. Hay que trabajar, esto es un proceso y nosotros no queremos ganar a cualquier manera, queremos ganar de una forma consciente y si nosotros queremos ser un equipo fuerte en la temporada que viene, y afrontar de manera competitiva la Copa Libertadores, tenemos que hacer las cosas con confianza. Hay que valorar las cosas que hemos logrado en poco tiempo. Nuestra preocupación es organizar el equipo en las tres líneas”.



Además, Autuori indicó que “nosotros pudimos haber sido más contundentes en el tercio de creación y definición, vamos a trabajar para mejorar esto. Nosotros tenemos que trabajar más los trabajos ofensivos, ser más verticales y contundentes, nos faltó eficacia, ahí vamos, estamos empezando”.



Sobre lo que le gustó del equipo, el brasileño explicó que “me gustó mucho como evitamos el juego asociativo en el pasillo central, cuando el rival proponía el juego recto y vertical con pelotazos largos. En la primera parte, me gustó en la manera que los tres de ataque, Andrés Andrade, Jefferson Duque y Dorlan Pabón, cerraron las posibilidades de que el equipo rival pudiera jugar entre líneas. Nos falta que eso pueda durar todo el partido, pero para eso es el trabajo”.



Finalmente, Paulo comentó que “tenemos que trabajar especialmente para llegar con más verticalidad en el último tercio, ahí vamos a sacar provecho durante esta semana. Tenemos que trabajar muchísimo, pero creo que en la organización del equipo estuvo bien”.



Juan Camilo Álvarez Serrano

Corresponsal FUTBOLRED

Medellín

En Twitter: @juanchoserran8