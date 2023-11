Fecha 20 - parte 2: partidos y cuentas para ser cabeza de grupo

Ya están definidos los clasificados a los cuadrangulares de la Liga BetPlay II-2023. Este martes confirmaron su presencia Junior de Barranquilla y Deportivo Cali; sin embargo, la fecha 20 continúa este miércoles 8 de noviembre, pues está en juego el punto invisible y ser cabeza del grupo B.



Águilas Doradas es el mejor equipo del semestre y ya garantizó ser cabeza del grupo A; sin embargo, tres equipos disputarán la opción de ser segundo en la tabla de posiciones y liderar el cuadrangular B.



Este martes se jugarán cinco partidos desde las 7:30 de la noche, en simultáneo.



Los partidos:



América de Cali vs. Bucaramanga (Win +)

La Equidad vs. Millonarios (Win Sports Online y web de Win)

Jaguares de Córdoba vs. Águilas Doradas (Win Sports Online y web de Win)

Unión Magdalena vs. Independiente Medellín (Win Sports Online y web de Win)

Atlético Nacional vs. Deportes Tolima (Win Sports)



América tiene la primera opción para quedarse con el segundo puesto en la tabla; Medellín tiene un chance si el diablo resbala; mientras que Tolima espera golear y que goleen al América, para pensar en el ‘punto invisible’.



Las cuentas:



América de Cali: 37 puntos, +17

Debe ganarle a Bucaramanga y no depende de más. Si empata, necesita que el DIM no gane. Y si pierde, que no sea por goleada y que el Tolima no golee a Nacional.

Medellín: 36 puntos, +11

Necesita ganarle a Unión Magdalena y esperar que América no triunfe; si empata, necesita goleada de Bucaramanga al escarlata, y que Tolima no gane por más de seis goles.

Tolima: 34 puntos, +5

Debe golear a Nacional por más de cinco goles y esperar que América pierda por más de seis anotaciones. Si se da, depende también de que el DIM no gane. ¡Practicamente imposible!