Tabla de posiciones de la última fecha de Liga BetPlay II-2023 EN VIVO

Fecha 20



Resultados del martes 7 de noviembre



Envigado FC 1-1 Deportivo Pasto

Alianza Petrolera 2-1 Deportivo Pereira

Junior de Barranquilla 2-0 Atlético Huila

Boyacá Chicó 1-1 Deportivo Cali

Santa Fe 0-1 Once Caldas



Partidos del miércoles 8 de noviembre

América de Cali vs. Bucaramanga

Atlético Nacional vs. Deportes Tolima

Jaguares de Córdoba vs. Águilas Doradas

La Equidad vs. Millonarios

Unión Magdalena vs. Independiente Medellín



Tabla de posiciones

1- Águilas Doradas | 41 puntos | +22

2- América de Cali | 37 puntos | +17

3- Independiente Medellín | 36 puntos | +11

4- Deportes Tolima | 34 puntos | +5

5- Atlético Nacional | 33 puntos | +13

6- Junior de Barranquilla | 30 puntos | +12

7- Millonarios | 30 puntos | +2

8- Deportivo Cali | 28 puntos | 0

9- Alianza Petrolera | 28 puntos | -6

10- Deportivo Pasto | 25 puntos | -4

11- Santa Fe | 24 puntos | -8

12- La Equidad | 23 puntos | -2

13- Bucaramanga | 23 puntos | -3

14- Once Caldas | 22 puntos | -1

15- Unión Magdalena | 22 puntos | -7

16- Atlético Huila | 19 puntos | -4

17- Deportivo Pereira | 19 puntos | -9

18- Boyacá Chicó | 19 puntos | -11

19- Jaguares de Córdoba | 14 puntos | -13

20- Envigado FC | 13 puntos | -14