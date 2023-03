Está bien lo de Millonarios pero Juárez es claro: 'yo quiero títulos'

Millonarios enfrenta este jueves a Universidad Católica de Ecuador, en el duelo de vuelta de la fase dos de la Copa Libertadores (0-0 la ida), un reto muy importante en lo deportivo y lo financiero.

Y las reflexiones sobre la cara que mostró el azul y la que debe mostrar ahora vienen de un histórico, un ídolo como Oscar 'Pájaro' Juárez: "A mí no me gustó, Millonarios es mucho más que lo que hizo (en Ecuador) pero cada partido es una historia y no debería haber inconvenientes. El rival es accesible, no me gustó el planteamiento pero entiendo que fue no perder, sacar un punto... pero acá es a otro precio, con cancha llena, el rival será muy, muy accesible", sentenció en Primer Toque de Win Sports.



En esa ida extrañó él y buena parte de la afición la vocación ofensiva que ha sido característica: "Macalister no tuvo mucho contacto con el balón, Castro se veía muy solitario, los extremos con tiempo se irán acoplando, tanto Cataño como Cortés", reconoció Juárez.



Pero ojo que ponerse la camiseta azul tiene su peso: "si estás en un equipo grande como Millonarios tienes que absorber la presión, Millonarios tiene presión permanentemente porque tiene que ganar títulos, esa es la historia, no hay más".

“Cada partido tiene su historia, Millonarios tiene muy buen equipo, puede superar la fase y es una llave accesible, acá en Bogotá es a otro precio” Óscar ‘Pájaro’ Juárez, ex jugador e ídolo de Millonarios#PrimerToque pic.twitter.com/GN49u9Gt7z — Win Sports TV (@WinSportsTV) March 2, 2023



Y entonces el ídolo representó a buena parte de la afición y su sentimiento actual con el equipo: "Yo quiero títulos.. Se aplaude pero tampoco disfrutamos los jugadores que triunfan en Millonarios, Gómez estuvo un año, Ruiz como año y medio... Es bueno promover las divisiones menores, el otro día se mostraron chicos, pero Millonarios siendo un equipo grande tiene la permanente obligación de ganar títulos". Así de claro...



Ya pensando en la Libertadores, su objetivo es ambicioso: "Si uno está en grupos tiene que ir a buscar el título, la campaña del año pasado dio para estar en esta fase, primero este juego y luego la otra fase y si Dios quiere

Millonarios es un equipo referente que tiene que pelear la Copa", concluyó.