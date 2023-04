Explotó vestuario: jugadores de Deportivo Cali se habrían enfrentado

Deportivo Cali perdió contra Medellín en el estadio Atanasio Girardot por 3-0 y el equipo dirigido por Jorge Luis Pinto quedó sin rumbo fijo y lleno de problemas deportivos tras no salir del último lugar de la tabla de posiciones y además, estar peleando por no caer en el descenso.

Después de la derrota del Deportivo Cali, el técnico Jorge Luis Pinto decidió no asistir a conferencia de prensa y su asistente técnico Sergio Herrera decidió atender a la prensa, informando que el entrenador no se sentía bien.



Sin embargo, al parecer Pinto no era el único que se sentía mal, pues los jugadores del Deportivo Cali se habrían enfrentando dentro del camerino una vez terminó partido contra el DIM, información que dio a conocer el periodista Francisco 'Pacho' Vélez en el programa de ESPN F90.





"Me dicen personas que están cercanas al camerino que la situación se volvió muy tensa en el vestuario. Apenas normal, pero muy tensa. Hubo enfrentamientos de jugadores y está el profesor Pinto destrozado, abatido y se unión con parte de la dirigencia que estaba allí y piensan que seguramente él no va a continuar", dijo 'Pacho' Vélez.





Por ahora, el club no se ha pronunciado sobre el supuesto choque entre jugadores y tampoco ha comunicado la no continuidad de Jorge Luis Pinto, pero lo cierto es que la situación no mejora y ya habrían tocado fondo con la derrota en Medellín.