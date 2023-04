¿Se apunta salida de Pinto del Cali? No asistió a rueda de prensa

Deportivo Cali sigue en el fondo de la tabla de posiciones de la Liga BetPlay 2023-I tras perder contra Independiente Medellín 3-0, en un partido donde el equipo poderoso fue totalmente superior a los azucareros.

Luego de la dura derrota que deja a Jorge Luis Pinto en una posición incómoda tanto en Liga y con el descenso respirando en la nuca, el técnico prefirió enviar a la conferencia de prensa a su asistente técnico Sergio Herrera, quien aclaró las dudas sobre la ausencia del experimentado técnico.



“El profe no se siente bien. Esa es la verdad y no suele pasar esto, pero ya es algo de fuerza mayor y acá estamos para atender a las preguntas”, dijo Sergio Herrera en conferencia de prensa.



De igual manera, Herrera dijo que no sabe nada si Jorge Luis Pinto no va a continuar, dejando claro que él apenas es el asistente y es algo que deberán decidir con los directivos.



“Eso es decisión del comité del Deportivo Cali, yo no puedo dar una respuesta sobre eso porque apenas soy el asistente del profe”, mencionó Herrera.





Jorge Luis Pinto no salió a Rueda de prensa, fue su asistente Sergio Herrera tras la derrota de @AsoDeporCali 3-0 con #DIM. pic.twitter.com/e5hkfFu9Of — Alfonso Morales Movilla (@PonchoMorales85) April 13, 2023



Por lo pronto, Jorge Luis Pinto sigue en el cargo y no hay información oficial sobre la no continuidad del técnico en el Cali, pero quedó abierta la posibilidad.