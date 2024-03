Repetto fue autocrítico, lamentó crisis y piensa en tomar decisiones

Atlético Nacional no levanta cabeza en Liga BetPlay 2024-I y de la mano de Pablo Repetto no logra tampoco despegar en la temporada, situación que los deja en una crisis profunda y la derrota contra Boyacá Chicó en Tunja confirmó ese mal momento.



Ante esta compleja situación, Pablo Repetto, analizó el rendimiento del equipo y fue autocrítico con sus jugadores, pues cree que lo poco bueno que realizaron, lo borraron con errores que terminaron en goles del ajedrezado.



De igual manera, el técnico uruguayo aseguró que buscará revertir la situación, pero ve a futuro hablar con los directivos y tomar decisiones, aunque el objetivo es poder sumar lo que más pueda en lo que queda de fase regular.



Lamentó nuevo traspiés: “Estamos dolidos por el resultado y la forma lo hace más doloroso. El momento ni hablar, todo se suma. El juego comenzó parejo, vino la expulsión y pensamos que lo íbamos a manejar. Tenemos la fatalidad que se tropieza Arias y viene el empate. Ahí el equipo sintió el golpe”.

Preocupado para lo que viene: “Buscamos variantes y no las encontramos. Al final, nos hacen un gol de otro partido. Está la crítica de no generar muchas situaciones y lamentablemente sufrimos nuevamente una derrota que nos deja muy lejos de lo que nos trazamos como objetivo”.



Visualiza mejorar: “Siempre cuando pasa esto de no ganar, uno busca soluciones de los que no jugaron. Evaluaremos y buscaremos soluciones para el futuro”.



Lo bueno y malo que hizo Nacional: “Logramos el gol que anotes no lo habías hecho y no me quedé conforme tras el gol de ellos, no abrimos la cancha, nos ganó la ansiedad y lo poco que mejoramos, lo borramos porque hicimos un mal segundo tiempo”.



Decisiones que tomará para salir de crisis: “Teníamos la ilusión y parecía que iba a ser favorable. Estoy pensando en terminar dejando todo, después haré una evaluación profunda y tomar decisiones con los directivos para encarar lo que viene. Estamos viviendo una crisis en la parte anímica que es importante en el fútbol y toca revertirlo juntos”.