Peirano destacó victoria pese a expulsiones y elogió a Daniel Torres

Independiente Santa Fe logró una importante victoria 1-0 en Valledupar frente a Alianza FC, en juego por la fecha 10 de Liga BetPlay 2024-I, pero tuvo que remar para poder sumar tres puntos, pues terminó con nueve jugadores tras las expulsiones de Francisco Chaverra y Yilmar Velásquez.

Luego del partido contra Alianza, el técnico Pablo Peirano analizó lo que fue esa gesta en Valledupar, destacando el buen acople defensivo y táctico de su equipo para conseguir la victoria que los deja bien posicionados.



De igual manera, elogió la manera en la que Daniel Torres jugó en este partido, pero también de la actitud de otras figuras del equipo como Hugo Rodallega







Análisis del resultado: "Me deja tranquilo el resultado, pero no estoy a favor de quedarme con nueve futbolistas. Es mucha ventaja y no podemos dar esa posibilidad a los rivales".



El equipo respondió ante expulsiones: "Nos apoyamos en el trabajo para tener un equipo compacto y trabajar bien las líneas. Lo hicimos bien y hubo buenos comportamientos colectivos".



Importancia de sus jugadores: "Daniel Torres no sé cómo hace, se pone una capa de volante, de nueve, de puntero derecho. Habría que revisarlo bien, es increíble cómo juega y contagia. Hugo Rodallega también aguantó en el final, en el caso de Meléndez jugó por fuera y por dentro e interpretar todo lo que estaba sucediendo. El equipo estuvo bien físicamente y sincronizado para resolver las situaciones".