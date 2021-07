¡Inaceptable! Nuevas amenazas a jefe de Cortuluá por lío con Nacional

El pleito que mantienen Cortuluá y Atlético Nacional por el caso Fernando Uribe está llegando a límites más que reprochables.

El directivo Óscar Ignacio Martán le confirmó a FUTBOLRED que en los últimos días ha recibido amenazas de muerte, vía correo electrónico y otros medios, y eso lo ha obligado a acudir alas autoridades.



"Me dijeron que me iban a meter un bombazo", lamentó el dirigente, quien ya ha tomado las precauciones del caso, empezando por las respectivas denuncias ante las autoridades.



Martán explicó que no es el único caso y que ya se han aportado los detalles para identificar a los responsables. Hace dos semanas denunció que había sido blanco de hostigamientos y alertó a la Policía en Tuluá por el riesgo para él y su familia.



Decenas de enfurecidos seguidores del equipo antioqueño han acudido a reprochables mecanismos de presión para amedrentar a Cortuluá, que tiene a Atlético Nacional en riesgo de pagarle 5 millones de dólares el equipo, castigo estipulado por la Comisión del Estatuto del Jugador de la Federación Colombiana de Fútbol (FCF).



Los recursos de ambas partes ya van en una demanda ante el máximo tribunal de Suiza para quitarle competencia al TAS en su fallo a favor de Nacional, y en una 'tutelatón' contra Dimayor, la FCF y el propio Cortuluá por aparente violación al debido proceso. Las posiciones están, actualmente, lejos de un acuerdo.