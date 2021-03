¡Sigue siendo líder de Liga! Cali empató con Once Caldas en Palogrande

Once Caldas y Deportivo Cali empataron 0-0 este sábado por la fecha 11 de la Liga BetPlay I-2021 en el Estadio Palogrande, de Manizales, resultado que les permitió a los vallecaucanos mantenerse invictos y líderes con 23 puntos.



En esta igualdad sin goles tuvieron mucho que ver los dos arqueros, Humberto Acevedo –quien reemplazó al suspendido Guillermo De Amores– y Gerardo Ortiz, quienes salvaron a sus equipos en diversas oportunidades.

Mucho más emotivo el primero que el segundo tiempo, en un partido agradable al que le faltó solo la celebración. Alfredo Arias dejó a Marco Pérez en el banco y ensayó con Andrés Colorado en línea de tres, pero con libertad para salir por la derecha.



Los verdiblancos presionaban bien a su rival en la mitad, pero el blanco-blanco adelantó líneas y produjo muy buenas opciones, solo que se encontraron con el arquero Humberto Acevedo en una espléndida tarde.



Sin un creativo natural, el elenco verdiblanco apeló a un juego de poca elaboración y directo por las bandas, aunque el Once se hizo dueño del balón después del minuto 25 y le generó varias acciones de riesgo, gracias a los pases precisos de Hárrison Otálvaro.



Las aproximaciones del local se dieron al minuto 7 con un remate de Yoiver González que evacuó Humberto Acevedo por encima del horizontal, a los 8 un remate de Lemos desviado, y a los 20, Carreazo cabeceó sin potencia a manos de Acevedo.



El técnico Eduardo Lara trató de desacomodar a los centrales Arias y Menosse a través de la movilidad de Faider Burbano y David Lemos, el Once abrió los espacios, aunque su ataque no tuvo la suficiente potencia para conseguir el objetivo de abrir el marcador.



Sobre el minuto 26, tras un pase limpio de Otálvaro fue Burbano el que remató desviado, en una de las llegadas más claras del local. Alejandro García también intentó a los 33 y luego lo hizo Otálvaro con disparo al palo derecho. Burbano volvió a rematar a los 43 y Acevedo se quedó con el esférico.



Por los lados del Cali, Ángelo despachó un zurdazo tras una media vuelta y Gerardo Ortiz detuvo con su pie derecho a los 12. Luego salvó un disparo de Velasco. Al minuto 31, Ángelo metió un centro al área, pero Velasco no alcanzó a rematar.



Para el comienzo del segundo tiempo, el técnico Arias excluyó al lateral izquierdo Darwin Andrade - que tenía amarilla desde el minuto 28- para darle paso a Yeison Tolosa, retrocediendo a Velasco a la defensa. Esta variante le permitió que recuperara el control y de a poco lograra meterse otra vez en zona alba, equilibrando el juego.



Sobre los 18, entraron Andrés Balanta y Marco Pérez por Jhojan Valencia y Andrés Arroyo.



Pérez hizo una buena jugada individual por la derecha y le sirvió a Balanta, pero el volante no atinó a hacer contacto con el balón.



A los 12, Lara entró a Ménder García por Burbano, y a los 28 realizó dos variantes más: Sebastián Hernández y Antonio Romero por David Lemos y Hárrison Otálvaro. En el Cali, a los 33 Eduard Caicedo ingresó por Jorge Arias, también amonestado.



Romero sacó un potente derechazo fuera del área que se perdió por el palo derecho de Acevedo, a los 32. A falta de tres minutos, Menosse se involucró en una discusión con Pedro Valoyes y recibió la tarjeta amarilla.



El partido concluyó sin que ninguno de los dos pudieran anotar y con dos realidades distintas: El visitante como líder y el anfitrión sumido en crisis de resultados.



En la próxima fecha, Cali jugará el clásico vallecaucano ante América en Palmaseca, el jueves 11 de abril (8:00 p.m.), mientras que el Once Caldas visitará al Bucaramanga el lunes 15 de marzo (8:00 p.m.).





Marco Antonio Garcés

Corresponsal Futbolred Cali

En twitter: @marquitosgarces