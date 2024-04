Once Caldas venció a Deportes Tolima y acaricia la clasificación

Once Caldas se impuso este viernes a Deportes Tolima en el estadio Palogrande y quedó a un paso de quedar clasificado a los cuadrangulares de la Liga Betplay 2024-I. Fue un 2-1 en donde anotaron Jhon Araujo y Billy Arce. El descuento fue de Carlos Cortés Barreiro.



En la primera parte, el local se fue adelante antes de los diez minutos de juego. Dayro Moreno metió un excelente centro de tres dedos a Araujo que cabeceó de gran manera para vencer a Juan Camilo Chaverra.



Luego al 15’, Tolima se acercó con Junior Hernández que probó de tiro libre y sacó un zurdazo que apenas pasó por arriba del arco custodiado por Ezequiel Mastrolía. Hacia el 36’, el Once se volvió a acercar esta vez con Alejandro García que llegó por derecha y sacó un disparo que atajó Chaverra de gran manera.

Dos minutos después, el Vinotinto y Oro respondió con Álex Castro que agarró la pelota en el borde del área y metió un zurdazo que apenas pasó por un costado del arco de los manizaleños.



Ya en la segunda parte, Dayro Moreno por poco encuentra su gol en un remate del delantero que apenas pasó por un costado del arco rival. No obstante, al 55’, el local aumentó el marcador con Billy Arce que tomó la pelota en el borde del área y remató con su derecha para vencer al arquero Chaverra.



Después de varios minutos sin chances, Tolima se acercó con Kevin Pérez que puso la pelota en el palo y a la siguiente jugada el equipo de David González pudo descontar con Carlos Cortés Barreiro que se asoció con Castro y luego aguantó la marca, se volteó y sacó un derechazo para vencer a Mastrolía.



En el final, Tolima tuvo otra chance para empatarlo con Mera que conectó un cabezazo en un tiro de esquina, pero la pelota se fue para arriba. No obstante, el Once se llevó los tres puntos.



Con este triunfo, Once Caldas llegó a 28 puntos y es tercero en la tabla del torneo mientras que Tolima se mantuvo en el segundo puesto con 29 unidades.