América de Cali se tiene fe para lograr otro triunfo en Manizales

América de Cali viene con una evidente recuperación en la Liga BetPlay I-2021, pero no puede aflojar y sabe que debe conseguir un triunfo este sábado (8:00 p.m.) frente al Once Caldas en Manizales para estar más tranquilo en su objetivo de meterse entre los ocho.



La fecha 13 podría ser la que le permita entrar por primera vez en el listado, si suma los tres puntos en el Palogrande, ya que Jaguares perdió como local 0-2 este viernes ante Águilas Doradas y se quedó con 20 unidades.

Juan Cruz Real solo tendrá las bajas de sus zagueros titulares, Pablo Ortiz y Marlon Torres, porque el resto del plantel está a disposición, con un buen abanico de posibilidades de mutad de cancha hacia arriba.



Rodrigo Ureña se sumaría a Kevin Andrade en la pareja de centrales, ya que Óscar Cabezas no tiene el ritmo de juego ideal tras una inactividad de más de un año.



Los regresos de Duván Vergara y Adrián Ramos tienen muy motivado a un grupo en el que Luis Alejandro Paz, Yesus Cabrera, Rafael Carrascal y Santiago Moreno andan bien, mientras que Jeison Steven Lucumí poco a poco va tomando la forma para ser un jugador de desequilibrio.



Después de vencer 0-2 al Cali en Palmaseca, los escarlatas hacen cuentas de un mínimo de 4 triunfos en los 7 partidos que les falta en el calendario.



Enfrentarán a un rival que completó 7 partidos sin ganar, ubicado en la casilla 16 de la Liga con apenas 8 puntos, pero que su buen juego no se ha visto recompensado en la tabla.



La estadística también muestra que América no le gana al Once Caldas en Manizales desde el año 2007.



Kevin Andrade afirmó que “se nos vienen dando los resultados que al comienzo nos fueron esquivos, pero ahora que contamos con la mayoría de la plantilla pretendemos seguir sumando victorias, sabemos que la tabla está apretada, en el momento un triunfo nos puede servir para dar un salto, estamos a 5 puntos del primero, vamos paso a paso, partido a partido, también sabemos que es una institución en la que hay que dar el mayor esfuerzo, vamos a trabajar para ello, queremos seguir con la buena racha y romper esa marca de malos resultados que ha tenido América en Manizales, estamos preparados para eso y esperamos conseguirlo este sábado”.



Por su parte, el psicólogo deportivo Andrés Rodríguez señaló sobre la labor realizada en un equipo que venía de varios empates que “ese es uno de los desafíos que se tienen con los equipos y los jugadores, tratar siempre de tenerlos enfocados, fundamentalmente lo hacemos desde los objetivos que se plantean no solo al inicio de la temporada, no solo a nivel global de lo que América exige, sino en objetivos individuales del día a día, es una de las mejores estrategias que utilizamos para que el deportista controle lo que depende de él, que es fundamentalmente su preparación, rendimiento y en esa medida que cada jugador cumpla su rol va a tener una incidencia importante en el equipo y estaremos más cerca de seguir manteniendo esos buenos resultados”.



Sábado 20 de marzo



Hora: 8:00 p.m.



Estadio: Palogrande, de Manizales



Árbitro: Wilmar Roldán (Antioquia)



Asistentes: David Fuentes (Cesar) y John Reyes (Antioquia).



Probables formaciones



Once Caldas: Gerardo Ortiz; Duván Viáfara, Jesús David Murillo, David Valencia, Pedro Valoyes; Robert Mejía, Alejandro García, Hárrison Otálvaro, Marcelino Carriazzo; Faider Burbano, David Lemos.



D.T.: Eduardo Lara.



América de Cali: Joel Graterol; Cristian Arrieta, Rodrigo Ureña, Kevin Andrade, Héctor Quiñones (Nicolás Giraldo); Luis Alejandro Paz, Rafael Carrascal, Yesus Cabrera, Santiago Moreno; Jerson Steven Lucumi (Duván Vergara), Adrián Ramos.



D.T.: Juan Cruz Real.



Marco Antonio Garcés

Corresponsal Futbolred Cali

En twitter: @marquitosgarces