Once Caldas presentó queja a Dimayor: acusan a Águilas Doradas

Once Caldas sigue luchando para evitar el descenso, pues están en una zona donde las cosas se complicarían si los resultados no los acompañan con el pasar de las jornadas en la Liga BetPlay.

En el duelo que disputaron contra Águilas Doradas, en la fecha cuatro del certamen, varios integrantes del plantel manizaleño denunciaron varios comportamientos que, según ellos, atentaron contra el juego limpio.



De acuerdo a información de César Augusto Londoño, Once Caldas presentó la queja formalmente ante la Comisión Disciplinaria de la Dimayor, en donde exponen varios incidentes con el entorno del cuadro local.

Uno de ellos se refiere a las disposiciones de seguridad para el plantel “El equipo Once Caldas que disputó el partido de visitante, no tuvo escolta en ningún momento de los desplazamientos desde el aeropuerto al hotel, ni del hotel al aeropuerto”.



También, denunciaron la actitud de algunos recogebolas, señalando que no cumplieron el protocolo con los balones, dejándolos en el suelo. Además, de ingresar los balones a los camerinos y de algunos insultos hacia los integrantes del plantel de Once Caldas.



Adicionalmente, puntualizaron en los insultos que recibieron presuntamente del presidente de Águilas Doradas, quien se ubicó detrás del lugar donde estaba el gerente deportivo y jefe de medios.