Once Caldas confirmó a experimentado arquero argentino para 2024

Once Caldas no tuvo su mejor temporada de Liga 2023-II y aunque tuvo a un inspirado Dayro Moreno marcando goles, el conjunto de Manizales no logró meterse dentro de los clasificados y su eliminación fue muy anticipada.

Sin embargo, buscando mejorar su nivel competitivo, Once Caldas ha empezado a anunciar refuerzos y después de solucionar la renovación de Dayro Moreno, el conjunto blanco blanco ha empezado a hacer oficial incorporaciones.



De igual manera, será su segunda experiencia en el fútbol colombiano y la primera en un equipo de Liga colombiana, pero dentro de su recorrido se encuentran clubes argentinos como Ferro Carril Oeste, All Boys, Estudiantes Caseros, Mitre, Platense, Comunicaciones, San Lorenzo y Talleres de Córdoba.



A Mastrolía, se han unido Juan Pablo Patiño, Iván Rojas, Daniel Quiñones, James Aguirre, Mauricio Castaño, Yonatan Murillo, quienes hasta son los únicos confirmados por Once Caldas para la Liga 2024.