Altas y bajas Liga BetPlay 2024: así va el mercado de fichajes

El fútbol colombiano está cerca de dar a conocer a su nuevo campeón y los equipos no pierden su tiempo, pues ya algunos empezaron a anunciar salidas y llegadas para Liga BetPlay 2024.



Conozca EN VIVO todas las novedades en salidas y llegadas de jugadores en los diferentes clubes de la primera división. En FUTBOLRED le actualizamos los movimientos en el mercado de fichajes para 2024. ¿Cuál de todos los equipos se armará mejor?

Millonarios

Altas:

Bajas: Fernando Uribe



Independiente Santa Fe

Altas:

Bajas: Antony Silva, Fabián Viáfara, José Aja, Rubén Manjarrés, Ever Valencia, Yeison Moreno, Christian Marrugo, Fabián Sambueza, Harold Rivera, Fabio Delgado, Ivan Scarpeta, Iván Rojas, Enrique Serje, Emmerson Batalla, Jairo Ditta y Jhon Meléndez



Deportivo Cali

Altas:

Bajas: Germán Mera, Teófilo Gutiérrez, Johan Wallens, Gustavo Ramírez, Aldair Gutiérrez



América de Cali

Altas:

Bajas: Diego Novoa, Daniel Quiñones y Facundo Suárez



Junior

Altas: Roberto Hinojosa y Fabián Cantillo

Bajas:



Atlético Nacional

Altas:

Bajas:



Independiente Medellín

Altas:

Bajas:



Once Caldas

Altas: Juan Pablo Patiño, Iván Rojas, Daniel Quiñones, James Aguirre y Mauricio Castaño

Bajas: Gerardo Ortiz, Fainer Torijano, Andrés Felipe Correa, Marlon Piedrahíta, Luis Miranda, Sherman Cárdenas



Deportivo Pereira

Altas: Leonel Álvarez (DT), Faber Gil

Bajas: Alejandro Restrpo (DT)



Atlético Bucaramanga

Altas: Rafael Dudamel (DT), Fabio Delgado, Juan Camilo Mosquera y Carlos Romaña

Bajas: Cristopher Varela, Juan David Sarmiento, Aldair Cantillo, David Gómez, Carlos Mosquera, Adriel Galeano, Victor Mejía, Hadier Borja, Neymar Sánchez, Juan Marcelin, Cristian Florez, John Pérez, Diego Chávez y James Aguirre



Jaguares de Córdoba

Altas: Hubert Bodhert (DT), Leonardo Escorcia

Bajas: Mauricio Castaño



Envigado

Altas: Yeison Moreno

Bajas: Jesús Vargas, Reinaldo Fontalvo y Ever Meza



Deportivo Pasto

Altas: Jersson González (DT), Víctor Mejía y Diego Chávez

Bajas: Flabio Torres (DT)



La Equidad

Altas: Kevin Viveros, Juan Diego Ceballos, Fabián Viafara, Jaison Eli Mina y Diego Castillo

Bajas: Jhon Altamiranda, Yezis Díaz, Alejandro Prieto, Yóiver González y Jorge Luis Ramos



Deportes Tolima

Altas:

Bajas:



Fortaleza CEIF

Altas:

Bajas:



Alianza Petrolera

Altas:

Bajas:



Boyacá Chicó

Altas:

Bajas:



Patriotas

Altas:

Bajas:



Águilas Doradas

Altas:

Bajas: