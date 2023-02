Nacional y un duro examen a resolver sus dudas: recibe al Cali

No ha sido el mejor semblante de Atlético Nacional en estas tres fechas disputadas. La última fecha fue una derrota contra Jaguares de Córdoba en donde debutó con gol Francisco Da Costa, el delantero brasileño con el que esperan volver a los goles y vencer las grandes dudas que ha tenido el director técnico Paulo Autuori que ha estado rodeado de grandes críticas últimamente.



Un duro examen que tiene que vencer Atlético Nacional después de una semana de altibajos cambiando un mal resultado en la Liga BetPlay por un buen marcador para arrancar de buena forma la Superliga, el primer título que está en juego para el cuadro verdolaga y el Deportivo Pereira que ahora tendrá que defender en casa el marcador conseguido por la mínima diferencia con una anotación de Andrés Felipe Román.

Pero la realidad es que, ese antecedente en la Superliga fue bueno, pero en la Liga BetPlay 2023-I, Atlético Nacional no ha podido cosechar buenos resultados últimamente con una victoria contra Once Caldas en el debut, luego empataron ante Águilas Doradas sin goles, partido en el que empezaron las dudas con el sistema de Paulo Autuori y sus dirigidos. Por esta razón, asumen este encuentro ante el Deportivo Cali con la necesidad de sumar de a tres para empezar a esclarecer esas críticas al director técnico brasileño cuando apenas arranca el certamen, pero con el pasado bien marcado por la eliminación en el semestre pasado que tuvo a Autuori como el último estratega en tomar las riendas de tres directores técnicos que tuvo el club antioqueño.



Lo que sí está claro, es que, la afición le exige títulos a un club tan grande como Atlético Nacional y pueden estar tranquilos por el partido de la Superliga, pero ahora el equipo deberá cambiar de chip de manera instantánea para quedarse con tres puntos vitales ante un Cali que también está golpeado con solo un partido disputado y un empate, además, con la ambición de salir de puestos incómodos cercanos a la tabla del descenso.

La principal novedad es que no estará Juan Felioe Aguirre en este compromiso en la zaga central de Atlético Nacional en ese esquema con línea de tres que dispuso Paulo Autuori en la Superliga, claramente por la expulsión que recibió, pero todo indica que el zaguero puede pagar esta fecha en la Liga BetPlay 2023-I, de acuerdo con el periodista Juan Carlos Jiménez que manifestó que, por una norma habría posibilidad de que el defensor pueda actuar en la vuelta ante el Deportivo Pereira.



Sin duda alguna, y con su gente, el clásico verde debe quedarse en manos de Atlético Nacional y más por las dudas que ha mostrado Paulo Autuori que todavía no encuentra una buena formación en el campo de juego. Arrancó con un solo nueve y contra el Pereira buscó más ofensiva con doble delantero, pero la realidad es que Jefferson Duque no pesó mientras que Francisco Da Costa que estuvo los 90 minutos jugando, tuvo una que otra oportunidad importante.



En defensa también dispuso una nómina con tres centrales y dos laterales bien abiertos como Danovis Banguero y Andrés Román por donde pasó lo mejor en ataque y lo mejor en la defensiva con el soporte de Sergio Mosquera y Cristian Zapata. El estratega brasileño dio a conocer sus convocados sin Nelson Deossa. Esta sería la probable alineación verdolaga:



Alineación probable:



Kevin Mier; Sergio Mosquera, Cristian Zapata, Cristian Castro; Yéiler Góez, Jhon Solís, Danovis Banguero, Andrés Román, Dorlan Pabón; Francisco Da Costa y Tomás Ángel. DT: Paulo Autuori.



Fecha: domingo 12 de febrero

Hora: 8:10 P.M.

Estadio: Atanasio Girardot

TV: Win Sports +