Congo y Ramos listos: la actualidad del Cali para visitar a Nacional

El próximo domingo, Deportivo Cali tendrá su segunda participación en el presente semestre de la liga colombiana, donde visitará a Atlético Nacional en el estadio Atanasio Girardot de Medellín, buscando su primera victoria del torneo. De la actualidad del equipo, el volante ofensivo Michell Ramos, reveló cómo se ha sentido en estos primeros minutos del torneo:

“El profe nos ha dado todas las herramientas, estamos entrenando bien, por ahí el esquema varía y tranquilo en ese sentido. El partido anterior por ahí fue complejo, no pude dar mi juego, pero tranquilo, porque la confianza está y se está entrenando bien”.



Referenció que le agrada jugar cerca de los delanteros: “por ahí me gusta jugar detrás del nueve, me siento importante y creo que como dije, hay que seguir trabajando en el día a día, para que en los partidos se dé la idea de juego que el profe quiere, y sobre todo lo que me pide a mí a diario”.



Sobre el juego contra Nacional, dijo que “va a ser un lindo partido, sabemos el rival que vamos a enfrentar, un equipo importante acá en Colombia que juega bien al fútbol y nosotros tenemos una idea clara, que vamos a ir al Atanasio a plasmarla. Creo que nosotros tenemos ese gusto por el balón y esta semana se entrenó bien para hacerlo allá de la mejor manera”.



Luego compareció otro mediocampista, Jimmy Congo, quien contó las enseñanzas que dejó el debut liguero: “para mí en mi opinión, la idea que el profe nos ha planteado y lo que quiere de estilo de juego, creo que para ser el primer partido lo hicimos muy bien. Once Caldas es un equipo que en los tres partidos que ha jugado, los dos primeros fue el equipo que mayor posesión y nosotros con la presión que tuvimos pudimos quitarle esa posesión y el dominio del partido. Toca seguir sumando puntos para que el esquema siga funcionando”.



Se siente bien acompañado con Rafael Bustamante, en la primera línea de volantes: “con Bustamante, es el primero que nos ven juntos como profesionales, pero tenemos un recorrido en la cantera con muchos partidos juntos. Hemos jugado en la B juntos también, entonces no es primera vez que jugamos y me siento cómodo con él, al igual que con cualquier compañero”.



Del juego en Medellín, expresó que “muchas de las cosas buenas que hicimos en el partido anterior, las queremos hacer contra Nacional, pensando también y teniendo en cuenta la localía de ellos, el ritmo de juego. Entonces es plantear lo que ellos vienen manejando y salir a hacer lo que hemos trabajado”.



Juan Andrés Arias Arias

Corresponsal Futbolred

Cali

En Twitter: @AriasJuan_15