Nacional visita a Águilas: necesita imponerse antes del debut en Copa

Águilas Doradas recibe a Atlético Nacional, este sábado desde las 8 de la noche en el estadio Alberto Grisales, por la undécima fecha en la Liga I-2021. Los del oriente antioqueño necesitan un triunfo para salir de la crisis de resultados, con Francesco Stifano como su nuevo entrenador van a querer recomponer el rumbo. Al frente está el equipo de Alexandre Guimarães que llega de golear a Alianza Petrolera y antes de debutar en Copa Libertadores, quiere una victoria para afianzarse en la tabla.



Águilas bajo el segundo ciclo de Francesco Stifano, espera arrancar con el pie derecho



En una semana turbulenta para el conjunto del oriente antioqueño, donde Hubert Bodhert renunció como entrenador y regresó el venezolano Francesco Stifano tras dos meses por fuera de la institución, Águilas Doradas necesitan un triunfo para salir del fondo de la tabla. Los dorados acumulan siete puntos, producto de un triunfo, cuatro empates y cuatro derrotas. En cuanto a las novedades, regresan a la convocatoria Carlos Ramírez y Juan Pablo Otálvaro.



“Yo vengo a sumarle al trabajo, esperamos que el grupo de jugadores puedan alcanzar un mejor rendimiento para hacer un buen cierre de torneo. Hay cosas que debemos corregir y sabemos que el equipo necesita potenciarse”, señaló el técnico Stifano.



En cuanto al rival, el estratega comentó que “la motivación ya está interna en los jugadores, jugar contra uno de los equipos más grandes de Suramérica es algo que nos motiva. Esperamos hacer un gran partido y conseguir un resultado importante”.



Por su parte, Mateo Puerta comentó que “este puede ser el partido que nos permita arrancar con buenos resultados contra un gran rival como Nacional. Nosotros debemos estar ordenados, buscando los espacios que pueda dejar el rival y hacer las cosas bien en el partido”.



Nacional con varios cambios en su nómina visita el ‘nido dorado’ en busca de tres puntos más



Teniendo en cuenta el partido por Copa Libertadores frente a Guaraní del próximo jueves, Alexandre Guimarães convocó a 21 jugadores para afrontar este compromiso frente a Águilas Doradas. Aunque no ha tenido muchas rotaciones en su nómina, se espera que sea un equipo mixto que afronte este clásico del fútbol antioqueño.



“Estamos pendientes del rendimiento físico para determinar qué jugadores podemos contar para el próximo partido. Debemos planificar no solo el partido con Águilas, sino también el del jueves contra Guaraní. La premisa es que, el que juegue deberá estar al cien por ciento. Lo principal es que los jugadores que sumen menos minutos, también estén atentos para cuando les toque jugar”, indicó el técnico Guimarães.



Tres novedades se presentaron en Atlético Nacional en su nómina de 21 jugadores convocados: Brayan Córdoba, Michael Chacón, Neyder Moreno. Mientras que Yerson Mosquera está ausente por fatiga muscular.



“Se pueden dar oportunidad sin hacer muchos cambios, pero también podemos hacer cambios más radicales, la mayoría de jugadores que han entrado, estuvieron muy bien y eso me dejan muy tranquilo. Mi cuerpo técnico lleva unas estadísticas de los juegos que los evaluamos con cada uno de los jugadores, además de revisar las cargas físicas con el departamento médico. No es algo de puro ojo, sino algo que se tiene que medir. Se deben tener la mayor cantidad de datos, más ahora con la cantidad de juegos que tendremos en las próximas semanas”, agregó.



Jarlan Barrera, una de las figuras de Nacional remarcó que “tenemos mucha confianza, estoy aprovechando las oportunidades, no quiero quedarle mal ni a la hinchada, ni al cuerpo técnico, ni a mis compañeros”.

Datos entre Águilas Doradas y Atlético Nacional



Por Liga, Águilas Doradas y Atlético Nacional se han enfrentado en 27 ocasiones, de las cuales, los verdolagas ganaron 16 frente a cinco de los dorados y seis empates. 21 goles marcaron los del oriente antioqueño y 44 anotaron los nacionalistas.



Águilas Doradas no ganó en sus últimos cuatro duelos de local en Primera División (dos empates y dos derrotas); es su peor racha desde febrero – abril de 2019 (seis partidos – dos empates y cuatro derrotas). Álvaro Angulo es el futbolista de Águilas Doradas con más intercepciones (15), regates completos (10) y duelos individuales ganados (44/68) en la Liga I-2021.



Atlético Nacional ganó 14 de sus últimos 19 duelos ante Águilas Doradas en Primera División (cuatro empates y una derrota). Los verdolagas vencieron 5-0 a Alianza Petrolera en su último duelo de Liga; no ganaba un partido de liga por cinco o más goles desde abril de 2016: 7-0 ante Atlético Bucaramanga. El conjunto verde de Antioquia ha marcado cinco goles en los 15 minutos finales de juego en la Liga I- 2021; más que cualquier otro equipo en ese lapso.





Alineación probable



Águilas Doradas: Juan David Valencia; Mateo Puerta, Jeisson Quiñones, Carlos Ramírez, Alejandro Artunduaga; Giovanny Martínez, Christian Marrugo, Jhon Pérez, Eliser Quiñones, Fredy Salazar; César Arias.



D.T.: Francesco Stifano.



Atlético Nacional: Aldair Quintana; Jonathan Marulanda, Geisson Perea, Emmanuel Olivera, Juan David Cabal; Bryan Rovira, Sebastián Gómez, Jarlan Barrera, Alex Castro; Jefferson Duque, Jonatan Álvez.



D.T.: Alexandre Guimarães.



Hora: 8:00 p.m.



Estadio: Alberto Grisales.



Árbitro: Wilmar Roldán (Antioquia).



VAR: Mauricio Perez (Antioquia).



T.V.: WIN Sports +.





Juan Camilo Álvarez Serrano

Corresponsal FUTBOLRED

Medellín

En twitter: @juanchoserran8